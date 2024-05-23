Жители Санкт-Петербурга запечатлели «цветочное» полнолуние
Совсем скоро его можно будет увидеть вновь.
Совсем скоро его можно будет увидеть вновь.
Минувшей ночью петербуржцы были поражены красотой «цветочного» полнолуния. Они пишут об этом в соцсетях.
«Ночью была яркая и полная Луна. Красота такая», — поделилась одна из местных жительниц в «ВКонтакте». Другая интернет-пользовательница опубликовала фото этого полнолуния.
В ночь на завтра, 24 мая, это явление можно будет тоже увидеть. Как и прошлой ночью, Луна (в такое время она красно-оранжевая) взойдет на юго-восточной части горизонта сразу после заката, пройдет низко над горизонтом и зайдет перед рассветом. Удобнее всего за полнолунием будет наблюдать с набережной «Лахта Центра», откуда открывается живописный вид на Васильевский остров.
Как пишет Starwalk Space, «Цветочная Луна» — самое распространенное название для полной Луны в мае. Дело в том, что Северном полушарии в это время начинается сезон цветения. Индейцы, восхищенные красотой распускающихся цветов, назвали полную Луну в их честь.
Айгуль Сабитова