00:19 (мск), источник: ТАСС Наука

Сезон ураганов в Атлантике может стать самым активным за историю наблюдений

ВАШИНГТОН. /ТАСС/. Нынешний сезон ураганов в Атлантике может оказаться наиболее активным за всю историю наблюдений. С таким предупреждением выступили специалисты Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) США.

Сейчас в Ричмонде: +30° 2 м/с 52% 756 мм рт. ст. +26°
Источник: NASA

По их прогнозу, в Атлантике могут сформироваться от 17 до 25 тропических штормов со скоростью ветра свыше 17,4 м/с. Из них 8−13 могут быть переквалифицированы в ураганы со скоростью ветра свыше 33 м/с, а четыре-семь — в особенно сильные ураганы третьей, четвертой и пятой категорий со скоростью ветра более 49,6 м/с. Это вызвано некоторыми факторами, в том числе «близкой к рекордной температурой воды в Атлантическом океане», снижением в этом регионе активности пассатных ветров, а также формированием в Тихом океане климатического феномена Ла-Нинья, приводящего к похолоданию.

Как отметил на пресс-конференции глава NOAA Рик Спинрад, «нынешний сезон, вероятно, будет выдающимся». По его словам «майский прогноз NOAA никогда не содержал столь высоких данных по штормам, ураганам и сильным ураганам». Телекомпания CBS обращает внимание на то, что в среднем в Атлантике формируется 14 тропических штормов, семь ураганов и три сильных урагана.

Сезон ураганов начинается 1 июня и заканчивается 30 ноября. По оценкам NOAA, с вероятностью 85% он будет активнее обычного.

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