Ветряные мельницы. Названы пять лучших способов защиты от насекомых
В регионах России аврал: людей атакует рекордное количество комаров и мошки. Как людям защититься на агрессивных насекомых.
В регионах России аврал: людей атакует рекордное количество комаров и мошки. Как людям защититься на агрессивных насекомых.
Комары и мошка, как и клещи, муравьи, дикие пчелы, осы и шершни могут быть очень опасны для человека. Они не только переносят болезни, но и сами их укусы вызывают аллергические реакции вплоть до анафилактического шока. Чаще всего насекомые нападают на людей вдали от цивилизации, поэтому быстро получить необходимую медицинскую помощь удается далеко не всегда.
По соцсетям расходятся сообщения, что агрессивные насекомые открыли охоту на людей в самых разных регионах страны. Это не Сибирь и не Север, где все более-менее привыкли к ним. Новости идут из Астрахани, Волгограда, Рязани, Нижнего Новгорода, других городов. Специалисты Рослесинфорга, которые круглый год проводят инвентаризацию нашего лесного фонда, и поэтому умеют жить и работать даже в «большом комарье», рассказали о способах защиты человека от укусов.
1) Одежда. Самый надежный способ защититься от укусов насекомых. Ткань должна максимально закрывать тело, не оставлять открытых участков. Летом в жару обычные брезентовые противоэнцефалитные костюмы носить тяжело, надо поискать аналоги из легких дышащих материалов. Решить проблему помогают еще и москитные сетки, шляпы и панамы с накомарниками.
2) Цвета жертвы. Известный факт: комары чаще нападают на людей, одетых в красную, черную, оранжевую и сине-зеленую одежду. Отдайте предпочтение другим модным тонам. Однако если предварительно постирать одежду дегтярным мылом, не выполаскивая его до конца, защита получится вполне надежной.
3) Запах приманки. Часто насекомые находят человека по запаху. Закрытая одежда и «душистые» браслеты помогут сделать себя менее заметным для них. Комаров, мошку и других кровососов отпугивают запахи герани, лаванды, гвоздики, лемонграсса, эвкалипта, полыни, ванили и базилика. Нанесенное ароматические масло с подходящим ароматом или веточка такого растения сильно упростит жизнь. Единственная оговорка — перед использованием надо обязательно убедиться, что этот конкретный запах не вызывает у человека аллергии и головокружения.
4) Репелленты решают. Привычный и довольно действенный способ защиты от укусов. Наносить надо на одежду, избегая попадания на кожу и в глаза. Есть и специальные средства для нанесения непосредственно на тело. Или можно обработать открытые участки кожи, например, лицо. Комары очень не любят запах рыбьего жира, его тоже можно использовать как кожный репеллент.
5) Дымовая завеса. Дым частично отгоняет насекомых, особенно если положить в костер сырые дрова, еловые шишки или немного зеленой травы. То есть сделать то, что дети называют «дымовухой». Самое главное, чтобы такая оборона от комаров не привела к большому пожару, поэтому обязательно соблюдения всех правил безопасного обращения с огнем. Альтернатива: пропитать кедровую шишку березовым дегтем и поджечь ее в банке из-под консервов. Коптить будет долго, распугивать насекомых — эффективно, пожарная опасность минимальная. Но и площадь защищенной зоны получится не очень большой.
Еще один отличный способ защиты от насекомых — ветер. По возможности выбирайте для прогулок и отдыха открытые места, где ощутимо дует. В низинах, около воды или закрытых от ветра местах шанс быть сильно покусанным насекомыми во много раз выше, чем на продуваемых возвышенностях. Что не отменяет правильную одежду и все остальные меры защиты и профилактики — лучше всего они работают в комплексе.