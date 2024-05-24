Рисковая дача. Иммунолог перечислила опасности при работе на огороде
Свежий воздух и дачный участок обычно ассоциируются с крепким здоровьем. С точки зрения опасности обычно обсуждают лишь физический труд. Однако есть и ряд других рисков на огороде.
Свежий воздух и дачный участок обычно ассоциируются с крепким здоровьем. С точки зрения опасности обычно обсуждают лишь физический труд. Однако есть и ряд других рисков на огороде.
Лето и дача — неразрывно связанные понятия. При этом обычно обсуждают риски тяжелого физического руда: работу на грядках, вскапывание, прополку и прочие манипуляции. Однако на огороде не всегда и не всем бывает безопасно и по другим причинам. Какие посадки могут нанести вред организму, а также какие еще опасности таит в себе сама земля, aif.ru рассказала врач-аллерголог-иммунолог высшей категории, заведующая отделением аллергологии и иммунологии НКЦ № 2, младший научный сотрудник ФГБНУ РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского (ЦКБ РАН) Евгения Паршина.
Многие огородники с нетерпением ждут теплых дней, когда уже можно приступить к работам на грядках. Однако, при высаживании и выращивании рассады есть риск столкнуться с аллергическими и даже токсическими реакциями. Следствием могут стать:
Такие реакции могут быть как у людей с уже имеющейся аллергией, так и развиваться впервые, становясь неприятной неожиданностью.
Причинами негативных проявлений при работе на огороде могут быть разные варианты. На что же стоит обращать внимание?
Удобрения. Речь идет про разные варианты средств для обработки — азотные, фосфорные, калийные, органические и прочие. Связано это с тем, что они содержат агрессивные вещества, которые при попадании как на кожу, так и в рот или нос, или на глаза могут стать причиной раздражений. Поэтому важно не забывать про технику безопасности при работе на огороде — если используете удобрения, обязательно защищайте тело масками и одеждой, а глаза очками. После работы с такими препаратами обязательно мойте руки.
Биостимуляторы роста. Сегодня огородникам предлагаются разные средства, которые позволят сделать урожай лучше, крепче и богаче. Биостимуляторы роста растений тоже могут содержать в себе аллергены или вещества, которые при попадании на кожу вызывают неожиданные последствия.
Плесневые грибы в почве. От их присутствия никто не защищен, а биологическое их разнообразие буквально поражает воображение. В почве могут быть разные варианты:
Растения. У тех людей, у которых есть склонность к поллинозу с сенсибилизацией к аллергенам пыльцы луговых, злаковых и сорных трав, растут риски столкнуться с реакцией при работе с растениями. Причем это могут быть самые обычные и привычные посадки — помидоры, перцы, баклажаны, цветы. Связано это с тем, что аллергенные белки могут находиться на листьях растений или содержатся в их соке.
Конечно же, это не значит, что придется попрощаться с дачей. Главное — соблюдать меры предосторожности при работах. Обязательно надевать перчатки, защищать глаза, носить специальную одежду во время выполнения работ. Особенно важно это при работе с землей и рассадой.
Если же вы знаете о том, что есть реакция на растения, надо заранее позаботиться о проведении базисной терапии. Для этого следует заранее проконсультироваться с врачом и начать прием препаратов. Если же при проведении дачных работ появились какие-то негативные сигналы, не стоит затягивать, лучше посетить специалиста, так как последствиями аллергии могут быть тяжелые осложнения в виде анафилактического шока.