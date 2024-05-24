11:44 (мск), источник: Аргументы и факты

Рисковая дача. Иммунолог перечислила опасности при работе на огороде

Свежий воздух и дачный участок обычно ассоциируются с крепким здоровьем. С точки зрения опасности обычно обсуждают лишь физический труд. Однако есть и ряд других рисков на огороде.

Источник: РИА "Новости"

Лето и дача — неразрывно связанные понятия. При этом обычно обсуждают риски тяжелого физического руда: работу на грядках, вскапывание, прополку и прочие манипуляции. Однако на огороде не всегда и не всем бывает безопасно и по другим причинам. Какие посадки могут нанести вред организму, а также какие еще опасности таит в себе сама земля, aif.ru рассказала врач-аллерголог-иммунолог высшей категории, заведующая отделением аллергологии и иммунологии НКЦ № 2, младший научный сотрудник ФГБНУ РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского (ЦКБ РАН) Евгения Паршина.

Многие огородники с нетерпением ждут теплых дней, когда уже можно приступить к работам на грядках. Однако, при высаживании и выращивании рассады есть риск столкнуться с аллергическими и даже токсическими реакциями. Следствием могут стать:

  • конъюнктивиты, когда отмечаются отек век, зуд кожи вокруг глаз и слезотечение;
  • синуситы — в это время развивается ощущение зуда в носу, появляется слизистое отделяемое, может сопутствовать частое чихание и присутствует заложенность носа.
  • бронхиальная астма — тут отмечаются приступы, когда не хватает воздуха, буквально нечем дышать, можно услышать свист при вдохе и выдохе;
  • атопический и контактный дерматиты.

Такие реакции могут быть как у людей с уже имеющейся аллергией, так и развиваться впервые, становясь неприятной неожиданностью.

Что может приводить к нежелательным реакциям?

Причинами негативных проявлений при работе на огороде могут быть разные варианты. На что же стоит обращать внимание?

Удобрения. Речь идет про разные варианты средств для обработки — азотные, фосфорные, калийные, органические и прочие. Связано это с тем, что они содержат агрессивные вещества, которые при попадании как на кожу, так и в рот или нос, или на глаза могут стать причиной раздражений. Поэтому важно не забывать про технику безопасности при работе на огороде — если используете удобрения, обязательно защищайте тело масками и одеждой, а глаза очками. После работы с такими препаратами обязательно мойте руки.

Биостимуляторы роста. Сегодня огородникам предлагаются разные средства, которые позволят сделать урожай лучше, крепче и богаче. Биостимуляторы роста растений тоже могут содержать в себе аллергены или вещества, которые при попадании на кожу вызывают неожиданные последствия.

Плесневые грибы в почве. От их присутствия никто не защищен, а биологическое их разнообразие буквально поражает воображение. В почве могут быть разные варианты:

  • penicillium notatum (один из самых распространенных вариантов, который часто встречается и в домах, реакция на него бывает мгновенная, стоит вдохнуть споры, как развиваются симптомы),
  • cladosporum herbarum (проникая в сосуды может приводить аллергии и токсикореакции, а также отравляет организм),
  • aspergillus fumigatus — такие микроорганизмы выделяют огромное количество токсинов и становится причиной аспергиллеза,
  • candida albicans — причина кандидоза и другие.

Растения. У тех людей, у которых есть склонность к поллинозу с сенсибилизацией к аллергенам пыльцы луговых, злаковых и сорных трав, растут риски столкнуться с реакцией при работе с растениями. Причем это могут быть самые обычные и привычные посадки — помидоры, перцы, баклажаны, цветы. Связано это с тем, что аллергенные белки могут находиться на листьях растений или содержатся в их соке.

Что же делать?

Конечно же, это не значит, что придется попрощаться с дачей. Главное — соблюдать меры предосторожности при работах. Обязательно надевать перчатки, защищать глаза, носить специальную одежду во время выполнения работ. Особенно важно это при работе с землей и рассадой.

Если же вы знаете о том, что есть реакция на растения, надо заранее позаботиться о проведении базисной терапии. Для этого следует заранее проконсультироваться с врачом и начать прием препаратов. Если же при проведении дачных работ появились какие-то негативные сигналы, не стоит затягивать, лучше посетить специалиста, так как последствиями аллергии могут быть тяжелые осложнения в виде анафилактического шока.

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