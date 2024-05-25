09:16 (мск), источник: © РИА Новости

В России потушили 46 природных пожаров за сутки

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Лесопожарные службы за сутки потушили на всей территории России 46 природных пожаров на площади 4323 гектара, сообщает Авиалесоохрана на сайте.

В России потушили 46 природных пожаров за сутки | Источник: © РИА Новости

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 24.05.2024 года в 18 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 46 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 4323 гектара», — говорится в сообщении.

К полуночи 25 мая на территории РФ был 51 лесной пожар на площади 50 254 гектар, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае — там действовали 23 пожара на 44 206 гектарах.

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