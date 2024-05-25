Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей этим летом

После жаркого апреля и майского снега погода на территории Московского региона пришла в себя. Синоптики прогнозируют, что в выходные начнется настоящее метеорологическое лето.
— На фоне повышенного атмосферного давления и солнечной погоды в субботу минимальная температура воздуха в столичном регионе составит плюс 7−12, днем — плюс 20−25, а в воскресенье в сумерках уже не ниже плюс 10−15, после полудня — плюс 22−27, то есть среднесуточная температура станет устойчиво выше плюс 15 градусов, — сказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Вода в водоемах начнет прогреваться и приближаться к «купальным» температурам. Традиционно купальный сезон в средней полосе начинается ко второй декаде июня. 2024 год, судя по прогнозам, не исключение.
Пожароопасная ситуация в России сейчас все еще спокойная, на многих территориях, в том числе и самых пожароопасных, до сих пор лежит снег.
Специалисты отмечают, что лето в Москве будет достаточно жарким. Повторения 2010 года, конечно, не ожидается, однако антициклонов должно быть много, а значит, вероятны и продолжительные жаркие засушливые периоды.
Однако, по данным Гидрометцентра России, москвичей в июне ждут дожди. Не такие, как, скажем, в Челябинске или на юге Хабаровска, но все же без осадков не обойдется.
Если во многих регионах страны июль ожидается аномально жарким, то в Москве температуры будут в среднем умеренными по меркам лета — до плюс 24 градусов. А вот если есть планы посетить, к примеру, Санкт-Петербург, лучше дождаться августа. В Северной столице июль прогнозируют чрезвычайно влажным.
Август практически на всей территории страны ожидается жаркий. Средние температуры в Москве умеренные, однако ожидаются резкие изменения погоды.
Конечно, нужно понимать, что прогноз «на все лето» долгосрочный, он может меняться и корректироваться.
Татьяна Позднякова, главный специалист Московского метеобюро:
— В мае было аномально холодное начало месяца и долгожданное потепление в финале. На данный момент средняя температура месяца не дотягивает до нормы больше 4 градусов, и май 2024 года может занять второе место среди самых холодных за все 145 лет метеонаблюдений, уступив лишь 1999 году.