Как правильно распределить растения на грядке, чтобы получить богатый урожай

Биолог Михаил Краснов уверен: у происходящего есть конкретные причины.
— Растению может быть плохо по массе причин: это болезни, вредители, недостаток питания, влажности. Или, например, его могут не устраивать условия посадки в плане освещенности или качество земли. Но, помимо этих, очень важных и зачастую «судьбоносных» факторов, для растений крайне важна «компания». Иногда они даже выступают как жесткие антагонисты по отношению друг к другу!
Наверняка вы знаете, что есть люди, которых «любят», например, фиалки — то есть те, у кого они растут легко и бурно цветут. А есть садоводы, кто этими растениями не так любим. Между растениями и хозяином-огородником тоже существует такая вот метафизическая связь, но еще более тонкая она у растений друг с другом. Мой совет: планируя огород, учитывайте, какие растения кого любят, а кого не воспринимают. Тогда будете с урожаем!
Мария Цепкова, ландшафтный дизайнер:
— Календулы и бархатцы, растения с очень ярким ароматом, отгоняют многих вредителей, и потому, например, ими можно обсаживать грядки со всеми видами капусты, включая брокколи и цветную. Спасают бархатцы от нашествия вредителей и кусты, так что смело можете сажать этих защитников рядом со смородиной и крыжовником.
Между некоторыми растениями существует нежная привязанность друг к другу. Так, например, репа любит горох, тыква — кукурузу, редька — свеклу, а салат — землянику.