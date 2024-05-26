04:43 (мск), источник: Известия

Землетрясение магнитудой 6,4 было зафиксировано у берегов Вануату

Землетрясение магнитудой 6,4 зарегистрировано недалеко от берегов Вануату. Об этом 25 мая сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Источник: AP 2023

Очаг землетрясения залегал на глубине 25 км. Эпицентр располагался на расстоянии 81 км к северо-западу от столицы Вануату — города Порт-Вила с населением около 36 тыс. человек.

Сообщений об угрозе цунами не было.

Ранее, 24 мая, EMSC также сообщил, что землетрясение магнитудой 5 произошло в 65 км к юго-западу от поселка Новая Чара в Забайкальском крае. Очаг землетрясения находился на глубине 11 км. Подземные толчки были зафиксированы в 13:58 по Гринвичу (16:58 мск и 22:58 по Чите).

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