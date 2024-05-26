В Мехико побит очередной температурный рекорд
МЕХИКО, 26 мая. /ТАСС/. Абсолютный температурный рекорд побит в Мехико, в субботу воздух в городе прогрелся до 34,7 градуса Цельсия. Об этом сообщила Национальная метеорологическая служба Мексики.
МЕХИКО, 26 мая. /ТАСС/. Абсолютный температурный рекорд побит в Мехико, в субботу воздух в городе прогрелся до 34,7 градуса Цельсия. Об этом сообщила Национальная метеорологическая служба Мексики.
«Сегодня в обсерватории Такубая в Мехико была установлена самая высокая температура с тех пор, как на этой станции ведутся учеты, — 34,7 градуса Цельсия», — говорится на странице метеослужбы в Х (ранее Twitter).
Предыдущий рекорд был побит месяц назад. 24 мая столбики термометров в Мехико показали 34,4 градуса.
В мае Мексика столкнулась с крайне высокими температурами. В Мехико последовательно были побиты несколько исторических температурных рекордов. Жара привела к повышенной нагрузке на энергосистему страны и стала причиной перебоев с электричеством. По причине высоких температур по всей стране погибли не менее 28 человек.
На побережье Мексиканского залива были найдены мертвыми около 140 обезьян-ревунов. По словам биологов, гибель животных стала результатом некоторых факторов, среди которых высокие температуры, лесные пожары и вырубка лесов, лишившая приматов воды, тени и фруктов.