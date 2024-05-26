В Усть-Ишиме уровень воды в Иртыше снизился на 6 см

«Уровень воды в реке Иртыш в районе села Усть-Ишим продолжает снижаться и сейчас составляет 918 см (минус 6 см со вчерашнего дня). Уровень воды в реке Ишим в районе села Орехово составляет 1 436 см (минус 19 см со вчерашнего дня)», — написал Хоценко. Опасные уровни в этих местах составляют 820 см и около 900 см соответственно.
24 мая в муниципалитете стало снижаться количество подтопленных домов, с 641 до 618. Также в районе подтоплено 1 095 приусадебных участков. Оценка ущерба будет произведена после ухода воды. В настоящий момент известно, что от подтоплений пострадали также минимум пять социальных объектов, размыто несколько дорог. Спасатели продолжают укреплять насыпь возле подстанции в Усть-Ишиме, которая обеспечивает энергоснабжение всего муниципалитета.