08:02 (мск), источник: ТАСС

В Усть-Ишиме уровень воды в Иртыше снизился на 6 см

ОМСК, 26 мая. /ТАСС/. Иртыш в Усть-Ишимском районе Омской области, где из-за паводка объявлен режим ЧС федерального значения, снизился за сутки на 6 см, до 918 см. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Виталий Хоценко. Уровень воды в реке Ишим упал на 19 см.

Источник: РИА "Новости"

«Уровень воды в реке Иртыш в районе села Усть-Ишим продолжает снижаться и сейчас составляет 918 см (минус 6 см со вчерашнего дня). Уровень воды в реке Ишим в районе села Орехово составляет 1 436 см (минус 19 см со вчерашнего дня)», — написал Хоценко. Опасные уровни в этих местах составляют 820 см и около 900 см соответственно.

24 мая в муниципалитете стало снижаться количество подтопленных домов, с 641 до 618. Также в районе подтоплено 1 095 приусадебных участков. Оценка ущерба будет произведена после ухода воды. В настоящий момент известно, что от подтоплений пострадали также минимум пять социальных объектов, размыто несколько дорог. Спасатели продолжают укреплять насыпь возле подстанции в Усть-Ишиме, которая обеспечивает энергоснабжение всего муниципалитета.

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