Московские садоводы предложили отдавать СНТ часть средств от продажи заброшенных участков

Ранее газета «Ведомости» сообщила о разработанном Росреестром законопроекте, согласно которому собственники земельных участков, в том числе садоводы и огородники, будут обязаны начать их использование в течение трех лет по аналогии с участками сельхозназначения.
«Я поддерживаю все это, безусловно, но говорю, что без системы это работать не будет. Надо выстраивать систему: систему мониторинга — как мониторить заброшенные земли, систему изъятия, потому что изымать можно только через суд, либо штрафы. Со штрафами тоже большая проблема. Самая главная проблема — найти собственников. Иногда это практически невозможно», — сказал Туманов.
В целом же, отметил собеседник агентства, для дачников становится очень серьезной проблемой то, что за брошенный участок не платят взносы садовому товариществу, следовательно, для остальных нагрузка возрастает.
Кроме того, на участке разрастаются вредоносные растения, а зачастую он привлекает и криминальные элементы.
Туманов считает, что при реализации норм законопроекта необходимо задействовать СНТ.
«Самое главное — ввести в оборот само СНТ, потому что оно остается за бортом, то есть оно не привлекается к участию в изъятии, дальнейшем распределении, хотя в принципе СНТ несет очень серьезные материальные издержки из-за этих участков. Все стороны должны быть привлечены в этот оборот», — добавил он.
В частности, по словам председателя Московского межрегионального союза садоводов, СНТ могут получать часть средств от продажи неосвоенных участков. «Если все-таки этот участок изымается и идет на аукцион либо перепродается, то часть денег идет на компенсацию садоводческому товариществу за то, что они за этим участком присматривали», — пояснил он.