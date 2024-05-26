11:15 (мск), источник: ТАСС

Мощный циклон принес на Камчатку сильнейшие дожди и ураганный ветер

ТАСС, 26 мая. Циклон принес на Камчатку сильные осадки и ветер, порывы которого достигают скорости 42 м/с, сообщили ТАСС в Камчатском управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Сильные дожди еще продолжаются на востоке края.

Источник: AP 2023

«Это не тайфун, а просто мощный циклон. За минувшую ночь много осадков выпало на юге и востоке края, в Елизовском районе выпало 49 мм, это почти уровень опасного явления. При этом в течение дня интенсивные дожди продолжались, но количество осадков за это время мы будем считать в конце дня», — рассказал представитель учреждения.

Он уточнил, что максимальная скорость ветра в районе мыса Крестового достигала 42 м/с, что соответствует значению урагана. В Петопавловске-Камчатском продолжается сильный ветер со скоростью до 30 м/с, а на побережье — до 40 м/с. В дальнейшем циклон будет смещаться в сторону центральных районов Камчатки, где также вызовет усиление ветра и дожди, но меньшей интенсивности.

Как сообщает корреспондент ТАСС, в столице региона за время непогоды оказались подтоплены низкие места и некоторые участки дорог, деревья повалены на припаркованные авто.

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