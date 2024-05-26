Приговор для дерева. Когда можно заставить соседа спилить яблоню
Высокие деревья, выросшие у соседа, отбрасывают тень на ваш участок. Что делать?
Высокие деревья, выросшие у соседа, отбрасывают тень на ваш участок. Что делать?
Заставить соседа убрать дерево, которое затянется на ваш участок, можно только через суд, сообщил aif.ru депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
«Дачники часто жалуются: сосед посадил у себя огромное широколиственное дерево, из-за которого весь участок оказался в тени, — говорит он. — Деревья на своей земле сажать, конечно, можно, но делать это надо в строгом соответствии с правилами».
Кроме того, владелец участка обязан своевременно избавляться от высохших и аварийных деревьев.
«Если возникает необходимость удаления дерева, обязать сделать это может только суд, — предупреждает Чаплин. — Нарушение правил расположения или аварийность дерева — достаточные аргументы, чтобы суд постановил спилить его. А вот тот факт, что осенью при листопаде крону дерева ветром сносит на чужой участок, судья во внимание принять не должен — это же явление природы, а не злой умысел человека».