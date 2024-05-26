11:33 (мск), источник: Аргументы и факты

Приговор для дерева. Когда можно заставить соседа спилить яблоню

Высокие деревья, выросшие у соседа, отбрасывают тень на ваш участок. Что делать?

Источник: РИА "Новости"

Заставить соседа убрать дерево, которое затянется на ваш участок, можно только через суд, сообщил aif.ru депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«Дачники часто жалуются: сосед посадил у себя огромное широколиственное дерево, из-за которого весь участок оказался в тени, — говорит он. — Деревья на своей земле сажать, конечно, можно, но делать это надо в строгом соответствии с правилами».

Деревья высотой больше 15 метров должны отстоять от границы участка минимум на четыре метра, среднерослые (10−15 метров) — на два метра, высотой до 10 метров — на один метр, объясняет депутат.

Кроме того, владелец участка обязан своевременно избавляться от высохших и аварийных деревьев.

«Если возникает необходимость удаления дерева, обязать сделать это может только суд, — предупреждает Чаплин. — Нарушение правил расположения или аварийность дерева — достаточные аргументы, чтобы суд постановил спилить его. А вот тот факт, что осенью при листопаде крону дерева ветром сносит на чужой участок, судья во внимание принять не должен — это же явление природы, а не злой умысел человека».

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