13:32 (мск), источник: ТАСС

В Грузии сильный дождь создал проблемы в граничащих с Арменией районах

ТБИЛИСИ, 26 мая. /ТАСС/. Проливной дождь подтопил сельскохозяйственные угодья и дома в Марнеульском и Болнисском районах Грузии, которые граничат с Арменией. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».

В результате проливного дождя, который длился всю ночь, из берегов вышли реки Алгети, Дебед и Храми. Вода попала в подвальные помещения домов, затопила продуктовый и вещевой рынок в городе Марнеули, а также повредила городскую и сельскую инфраструктуру. Местные власти уже создали комиссию, которая займется оценкой ущерба.

Кроме того, сильный дождь затопил и поселок Церовани, который находится в 15 минутах езды к северу от Тбилиси. Проблемы наблюдаются и в городе Тетрицкаро. Местные жители опасаются, что Алгетское водохранилище может выйти из берегов.

Из-за проливных дождей реки Дебед и Агстев вышли из берегов в Лорийской области Армении. Дома сотен жителей оказались затоплены, также перекрыта межгосударственная дорога в Грузию. Указом премьер-министра Армении Никола Пашиняна создан оперативный штаб для управления ситуацией.

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