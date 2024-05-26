Эксперты рассказали, как избавиться от муравьев на дачном участке
Помочь в борьбе с насекомыми могут специальные средства и правильный уход за землей.
Помочь в борьбе с насекомыми могут специальные средства и правильный уход за землей.
Избавиться от муравьев на дачном участке помогут специальные средства от насекомых, некоторые виды трав, а также правильная очистка территории. Об этом сообщает Pravda.Ru.
При выборе химических средств следует обратить внимание на их состав ― некоторые компоненты могут быть чересчур токсичными, что впоследствии может нанести вред здоровью детей или домашних животных. При этом также в борьбе с насекомыми могут помочь натуральные ингредиенты, среди которых мята, мелисса или лимонная вода.
«Муравьи ненавидят запах лимона, поэтому для прогонки их с участка можно использовать смесь воды и сока лимона, которую нужно разбрызгать вдоль дорожек муравьев или на местах, где они обитают. Мята и мелисса также помогают избавиться от муравьев. Растертые листья могут быть размещены вдоль стен и окон, чтобы создать барьер», — указано в статье.
Отмечается, что не менее важно держать участок в чистоте: не оставлять открытую еду, закрывать контейнеры с продуктами и не загрязнять территорию пищевыми остатками. Кроме того, если на участке уже появились муравейники, их следует немедленно вымести.