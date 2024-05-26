Из-за циклона «Ремал» 1 млн жителей Бангладеш и Индии покинули свои дома

По данным метеорологического департамента Бангладеш, шторм достиг юго-запада страны в 20:00 по местному времени (17:00 по московскому времени). Скорость ветра достигала 120 км/ч. В районах двух южноазиатских республик, которые оказались под ударом стихии, по оценкам AFP, проживает миллион человек. Они переместились в более безопасные места.
Ранее метеорологический департамент Индии (IMD) предупредил, что к полуночи ожидаются ливни и шквалистый ветер до 120−130 км/ч. Аэропорт столицы Западной Бенгалии, соседнего с Бангладеш индийского штата, города Колкаты (Калькутты), приостановил полеты, в некоторых районах этого штата прервано железнодорожное сообщение. Объявлен оранжевый уровень угрозы, означающий непосредственную опасность для местного населения.
Ранее IMD выпустил предупреждение о том, что «Ремал» достигнет восточного побережья Индии в ночь с 26 мая на 27 мая. Он станет первым мощным циклоном в Южной Азии в этом сезоне.