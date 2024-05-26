19:57 (мск), источник: ТАСС

Из-за циклона «Ремал» 1 млн жителей Бангладеш и Индии покинули свои дома

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 мая. /ТАСС/. В связи с обрушившимся мощным циклоном «Ремал» 1 млн жителей Бангладеш и Индии вынуждены были покинуть свои дома. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

Сейчас в Ричмонде: +31° 0 м/с 59% 755 мм рт. ст. +26°
Источник: Reuters

По данным метеорологического департамента Бангладеш, шторм достиг юго-запада страны в 20:00 по местному времени (17:00 по московскому времени). Скорость ветра достигала 120 км/ч. В районах двух южноазиатских республик, которые оказались под ударом стихии, по оценкам AFP, проживает миллион человек. Они переместились в более безопасные места.

Ранее метеорологический департамент Индии (IMD) предупредил, что к полуночи ожидаются ливни и шквалистый ветер до 120−130 км/ч. Аэропорт столицы Западной Бенгалии, соседнего с Бангладеш индийского штата, города Колкаты (Калькутты), приостановил полеты, в некоторых районах этого штата прервано железнодорожное сообщение. Объявлен оранжевый уровень угрозы, означающий непосредственную опасность для местного населения.

Ранее IMD выпустил предупреждение о том, что «Ремал» достигнет восточного побережья Индии в ночь с 26 мая на 27 мая. Он станет первым мощным циклоном в Южной Азии в этом сезоне.

 На Украине на фоне серии неудач ВСУ разгорелся скандал после заявлений военнослужащих
Короткое видео с фразой старшего лейтенанта на выставке трофейной техники ВСУ мгновенно облетело соцсети
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»