01:42 (мск), источник: ТАСС

Вильфанд рассказал, какими будут первые дни лета в Москве

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Температура воздуха во второй половине недели в Москве может достигнуть 30-градусных значений, что характерно для июльской погоды, и нынешнее начало лета будет жарким. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Источник: Агентство «Москва»

«Если говорить о том, насколько эта температура необычна, то температура, начиная с 29-го числа, не просто соответствует концу мая или июню. Такая температура по климатическим характеристикам соответствует июлю. Очень теплая погода — как минимум на 5 градусов выше нормы», — подчеркнул Вильфанд.

Он отметил, что со среды по четверг температура воздуха в столице составит плюс 27−29 градусов, причем на западе Москвы не исключены 30-градусные значения. Выходные также будут комфортными — плюс 25−29 градусов. При этом атмосферное давление понизится, но лишь приблизится к нормальным, многолетним значениям.

Научный руководитель Гидрометцентра заметил, что довольно часто в XXI веке лето в регионе начиналось с заморозков. «Но нынешнее начало лета будет очень жарким. Не начало июня, a первая половина июля по температуре прогнозируется в начале лета», — заключил он.

 На Украине на фоне серии неудач ВСУ разгорелся скандал после заявлений военнослужащих
Короткое видео с фразой старшего лейтенанта на выставке трофейной техники ВСУ мгновенно облетело соцсети
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»