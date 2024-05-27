Вильфанд рассказал, какими будут первые дни лета в Москве

«Если говорить о том, насколько эта температура необычна, то температура, начиная с 29-го числа, не просто соответствует концу мая или июню. Такая температура по климатическим характеристикам соответствует июлю. Очень теплая погода — как минимум на 5 градусов выше нормы», — подчеркнул Вильфанд.
Он отметил, что со среды по четверг температура воздуха в столице составит плюс 27−29 градусов, причем на западе Москвы не исключены 30-градусные значения. Выходные также будут комфортными — плюс 25−29 градусов. При этом атмосферное давление понизится, но лишь приблизится к нормальным, многолетним значениям.
Научный руководитель Гидрометцентра заметил, что довольно часто в XXI веке лето в регионе начиналось с заморозков. «Но нынешнее начало лета будет очень жарким. Не начало июня, a первая половина июля по температуре прогнозируется в начале лета», — заключил он.