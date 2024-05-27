В Курганской области паводковая вода ушла из 82 жилых и дачных домов

«За прошедшие сутки в одном населенном пункте одного муниципального образования (город Курган) освободились от воды 12 жилых домов, 70 дачных домов, 244 приусадебных участка. По состоянию на 27 мая остаются подтопленными в 3 муниципальных образованиях и 1 населенном пункте 82 жилых и 812 дачных домов, 4 низководных моста и 3 участка автомобильных дорог», — говорится в сообщении.
В Курганской области объявлен режим ЧС из-за паводка. В областном центре подтоплено правобережье. Все последние дни уровень воды в реке Тобол в районе Кургана снижается.