09:29 (мск), источник: ТАСС

В Курганской области паводковая вода ушла из 82 жилых и дачных домов

ТАСС, 27 мая. Паводковая вода ушла за сутки из 12 жилых и 70 дачных домов в Курганской области, подтопленными остаются 82 жилых и 812 дачных домов. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

Источник: AP 2023

«За прошедшие сутки в одном населенном пункте одного муниципального образования (город Курган) освободились от воды 12 жилых домов, 70 дачных домов, 244 приусадебных участка. По состоянию на 27 мая остаются подтопленными в 3 муниципальных образованиях и 1 населенном пункте 82 жилых и 812 дачных домов, 4 низководных моста и 3 участка автомобильных дорог», — говорится в сообщении.

В Курганской области объявлен режим ЧС из-за паводка. В областном центре подтоплено правобережье. Все последние дни уровень воды в реке Тобол в районе Кургана снижается.

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