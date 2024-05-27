10:03 (мск), источник: ТАСС

Жителей Крымского района Кубани предупредили о ЧС из-за сильного дождя и ветра

КРАСНОДАР, 27 мая. /ТАСС/. Жителей Крымского района Краснодарского края предупредили о возможных чрезвычайных ситуациях из-за того, что в муниципалитете прогнозируют сильные осадки с порывами ветра до 15 м/с, возможен подъем уровней воды в реках. Об этом сообщили в телеграм-канале районной администрации.

Источник: AP 2023

«В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий на 27—28 мая 2024 года на территории Крымского района прогнозируется возникновение ЧС, происшествий, связанных с комплексом неблагоприятных метеорологических явлений в виде сильного дождя, грозы, града, подъемов уровней воды в реках и усилением ветра до 15 м/с», — говорится в сообщении.

Специалисты районной администрации рекомендовали жителям и гостям района обходить шаткие строения и слабо укрепленные конструкции на улице, не парковать машины под рекламными щитами и деревьями. Также опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам, так как они находятся под высоким напряжением.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций жителей просят звонить по Единому номеру вызова экстренных служб 112.

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