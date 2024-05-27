Жителей Крымского района Кубани предупредили о ЧС из-за сильного дождя и ветра

«В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий на 27—28 мая 2024 года на территории Крымского района прогнозируется возникновение ЧС, происшествий, связанных с комплексом неблагоприятных метеорологических явлений в виде сильного дождя, грозы, града, подъемов уровней воды в реках и усилением ветра до 15 м/с», — говорится в сообщении.
Специалисты районной администрации рекомендовали жителям и гостям района обходить шаткие строения и слабо укрепленные конструкции на улице, не парковать машины под рекламными щитами и деревьями. Также опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам, так как они находятся под высоким напряжением.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций жителей просят звонить по Единому номеру вызова экстренных служб 112.