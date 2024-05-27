В Крыму майские заморозки и ветра осложнили уборку эфиромасличной розы

«В этом году убирать розу мы начали на 20 дней раньше, температура в эти дни опускалась утром до 2 градусов тепла. Роза находилась в состоянии стресса, но с наступлением тепла постепенно начала отходить и радует нас и наших гостей своим цветением. Содержание масла ниже, чем обычно, но зато невероятный аромат — будет особенностью 2024 года», — сказал Мишин, отметив, что есть небольшие участки, на которых морозы сильно ударили не только по розе, но и лаванде и шалфею. По его словам, ввиду этих обстоятельств сложно дать прогноз по сбору урожая, однако аграрии надеются на лучшее.
Как отметила Соколова, гибели урожая на алуштинском предприятии не произошло, однако снилась урожайность:
«Вымораживания и гибели кустов не произошло, так как наши розы растут в предгорьях на высоте примерно 500 м на уровне моря. Однако, мы уже замечаем, что это сильно снизило урожайность по сравнению с прошлым годом. Уборка лепестков еще продолжается, по ее итогу мы сможем сказать, на сколько снизилось содержание масла и на сколько снизились ожидаемые объемы производства готового продукта», — сказала она.
Ранее аграрии Крыма и производители эфирных масел сообщили о ежегодной нехватке сборщиков лепестков на розовых полях. Сбор розы в 2024 году начался в конце мая, что примерно на две недели раньше обычного.
В советское время только площадь плантаций розы в Крыму, выращиваемой для производства косметики, составляла более 2 тыс. га. Сейчас косметику с использованием местных эфирных масел производят несколько крупных и мелких фирм, она является популярным сувениром для туристов, товаром для экспорта.
По данным регионального Минсельхоза, к 2025 году увеличить площади эфиромасличной розы планируется до 500−600 га, лаванды узколистной — до 4 тыс. га.