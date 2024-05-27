Дачная «амнистия». Могут ли вас посадить на 8 лет за три корешка ипомеи?

Начался дачный сезон и владельцев шести соток сразу стали информировать, что они могут налететь не только на большие штрафы, но и на реальный срок до 8 лет, если на участке у них найдут растения с наркотическими и психотропными веществами.
Некоторые юристы пугают бабушек даже восьмилетним сроком, который грозит им за несколько цветочков на даче. Это максимальная ответственность, предусмотренная ст. 231 Уголовного кодекса РФ.
Закон суров, но это закон
Конечно, наши дачники и садоводы обычно законопослушны, и выращивать запрещенные травы у себя на участке не собираются. Но им все равно страшно, вдруг семена этих трав принесут птички или ветер — многие из них растут и как сорняки. И ничего не докажешь в таком случае, думают они. Ведь закон — dura. В смысле «Dura lex sed lex» (Закон суров, но это закон).
Чтобы не бояться, нужно знать закон в подлиннике. К статье 231 «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры» есть специальное приложение, в котором перечислены запрещенные «травки».
«Маки, маки, красные маки — горькая память земли»
В феврале этого года их число увеличилось до 19-ти (см. таблицу). Тогда и прошла первая серия страшилок для дачников и садоводов. Символом ее стала ипомея трехцветная — достаточно популярный вьющийся цветок, который многие реально выращивают.
Конечно, эффект был не такой, когда раньше запрещали мак. Ведь трудно найти человека, который бы не знал крупные, яркие, красные цветы этого растения. Они в обилии росли чуть ли не на каждом участке и даже в дикой природе. Это было одно из самых заметных и популярных растений, которое по злой иронии судьбы стали использовать наркоманы. Среди них нашлись умники, сообразившие, что в этом ботаническом родственнике опийного мака тоже есть опиаты.
И тогда бороться с нашими алыми маками начали более беспощадно, чем с опийными в Афганистане. Наверно такая судьба ждет и ипомею.
Но давайте все-таки трезво взглянем на закон, чтобы понять, что реально грозит бабушкам и прочим садоводам, если у них на участке найдут что-нибудь криминальное.
Согласно статье 231 УК РФ, преступление с выращиванием запретных трав может оцениваться как небольшой тяжести, так и тяжкое. За последнее и предусмотрено лишение свободы на срок до 8 лет. Это максимальное наказание по данной статье. И оно грозит только тем, кто выращивает запрещенные растения в особо крупном размере или организованно — в составе группы лиц, занимающихся таким «растениеводством».
Как видим, невинные дачники и садоводы, у которых на участке могут обнаружить несколько таких растений, под такой срок не подпадают. Во-первых, они одиночки, во-вторых, вряд ли случайно выращивают эти травки «в особо крупном размере». Для большинства из них нужно возделывать не менее 100 растений, а для некоторых — более двухсот (см. таблицу). Однако для кактусов, содержащих мескалин, ката и кокаинового куста особо крупный размер может быть меньше — от 10 до 40 растений, но они на наших шести стоках не растут, и их честным садоводам можно не бояться.
За незаконное культивирование запрещенных растений в крупном размере, предусмотрены более легкие наказания:
- штраф до 300 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода за двухлетний период,
- обязательные работы до 480 часов,
- ограничение или лишение свободы до 2 лет.
Конечно, это тоже не сахар, но и такие наказания нельзя схлопотать за три случайных цветка на участке. Их дают только за растения, выявленные в «крупном размере», то есть, от 10 до 100 (см. таблицу).
Но и это не всё, для садоводов и дачников есть еще один сильный адвокатский аргумент. Де юре, статья 231 предусматривает наказание не просто за травку, растущую на участке, а за её «культивирование». Это юридический термин, расшифрован в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14: «под культивированием наркосодержащих растений следует понимать деятельность, связанную с созданием специальных условий для посева и выращивания наркосодержащих растений, а также их посев и выращивание, совершенствование технологии выращивания, выведение новых сортов, повышение урожайности и устойчивости к неблагоприятным метеорологическим условиям».
Получается, что несколько запрещенных растений, которые выросли на вашем участке случайно и самосевом, и которые вы не холите и не лелеете, не подпадают под статью 231 УК РФ.
Таблица. Список запрещенных растений*
|Наименование растения
|Крупный размер (независимо от фазы развития растения)
|Особо крупный размер (независимо от фазы развития растения)
|Банистериопсис каапи, Гармала,
Голубой лотос, Диплоптерис кабрерана, Ибога, Ипомея трехцветная, Мимоза хостилис, Митрагина прекрасная (Кратом), Психотрия зеленая, Роза гавайская, Турбина щитковидная, Шалфей предсказателей
|от 10 растений
|от 100 растений
|Грибы любого вида, содержащие псилоцибин и (или) псилоцин
|от 20 плодовых тел
|от 200 плодовых тел
|Кактусы, содержащие мескалин
|от 2 растений
|от 10 растений
|Кат (растение вида Catha edulis)
|от 4 растений
|от 40 растений
|Кокаиновый куст
|от 4 растений
|от 20 растений
|Конопля
|от 20 растений
|от 330 растений
|Мак снотворный и другие виды мака, содержащие наркотические средства, Эфедра
|от 10 растений
|от 200 растений
Примечание: *составлено по Постановлению Правительства РФ N 934 «Об утверждении перечня растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации».