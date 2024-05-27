В Петербурге на этой неделе установится аномальная жара до 28 градусов

Синоптик напомнил, что аномально жаркая погода означает отклонение среднесуточной температуры воздуха от нормы на 7 градусов в течение 5 дней. «На этой неделе в Санкт-Петербурге ночные температуры будут в районе плюс 15 — плюс 17 градусов, дневные — до плюс 26 — плюс 28 градусов, так что среднесуточная температура будет превышать плюс 21 градус», — отметил Колесов.
«Хотя еще до конца декады пять дней, но температура первой половины декады и ожидаемый прогноз в совокупности дадут в Санкт-Петербурге такую среднюю температуру декады, что она точно станет рекордной», — рассказал Колесов. В 1889 году рекордное значение температуры третьей декады было плюс 18,8 градуса. «А в этом году за этот период можно рассчитывать на значение выше плюс 19 градусов», — отметил Колесов.
27 мая, когда Санкт-Петербург отмечает 321-ю годовщину со дня основания, температура воздуха в центре города также достигнет плюс 26−28 градусов. «Температурный рекорд явно не перекроем, так как в 1958 году экстремум температуры достиг плюс 30,9 градуса. Но вот третье значение за весь ряд наблюдений может получиться, температура в Санкт-Петербурге сегодня будет соперничать с 1887 и 1889 годами», — добавил синоптик.