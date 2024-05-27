В Союзе дачников дали рекомендации по поливу растений
Правильный полив является одной из ключевых составляющих успешного садоводства.
Правильный полив является одной из ключевых составляющих успешного садоводства.
Он позволяет обеспечить растения достаточным количеством влаги для нормального развития и роста, а также защитить их от пересыхания или переувлажнения. Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин 27 мая в разговоре с «Известиями» дал несколько советов по теме.
«Учтите потребности каждого вида растения. Разные культуры различаются по влаголюбивости, поэтому важно знать, какой режим полива подходит для каждой из них. Например, растения с глубоким корневым аппаратом могут обходиться более редким поливом, в то время как молодые растения или те, которые выращиваются в контейнерах, могут требовать более частого полива. Поливайте растения рано утром или вечером. В это время температура воздуха ниже, что позволяет воде лучше впитываться и минимизирует ее испарение. Полив в жаркие часы дня может привести к быстрой испаряемости влаги и увеличению риска ожогов на листьях растений», — сказал он.
Также проверяйте влажность почвы перед поливом. Для этого можно использовать специальный влагомер или просто опустить палец в почву, сказал Чаплин.
«Поливайте только тогда, когда верхний слой почвы начинает просыхать, но еще немного влажный. Это позволит предотвратить пересушивание или переувлажнение растений», — указал парламентарий.
По его словам, растения на даче можно поливать различными способами: капельным поливом, распылением, поливом под корень и другими. Важно выбрать наиболее эффективный и экономичный метод для вашего сада.
«Например, капельный полив позволяет точно дозировать влагу и предотвращать ее распыление, что особенно полезно на сухих участках. Кроме того, учитывайте погодные условия. Во время жарких и сухих периодов растения требуют больше влаги, чем в прохладное и влажное время года. Определите потребности вашего сада в зависимости от погоды и регулируйте интенсивность полива соответственно. Помимо этого, обратите внимание на дренаж. Хороший дренаж поможет избежать застоя воды в почве и разрастания гнили или грибковых заболеваний. Убедитесь, что у вас есть хорошо устроенная дренажная система или добавьте дренажный слой перед посадкой», — сказал Чаплин.
«Следуйте принципу “лучше недополить, чем переполить”, чтобы сохранить баланс во влажности почвы. Учитывая эти советы, вы сможете организовать эффективный и оптимальный полив на вашей даче. Помните, что каждый сад индивидуален, поэтому экспериментируйте и адаптируйте эти рекомендации в соответствии с потребностями ваших растений», — заключил он.