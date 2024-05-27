17:55 (мск), источник: Известия

В Союзе дачников дали рекомендации по поливу растений

Правильный полив является одной из ключевых составляющих успешного садоводства.

Источник: Unsplash / CC0

Он позволяет обеспечить растения достаточным количеством влаги для нормального развития и роста, а также защитить их от пересыхания или переувлажнения. Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин 27 мая в разговоре с «Известиями» дал несколько советов по теме.

«Учтите потребности каждого вида растения. Разные культуры различаются по влаголюбивости, поэтому важно знать, какой режим полива подходит для каждой из них. Например, растения с глубоким корневым аппаратом могут обходиться более редким поливом, в то время как молодые растения или те, которые выращиваются в контейнерах, могут требовать более частого полива. Поливайте растения рано утром или вечером. В это время температура воздуха ниже, что позволяет воде лучше впитываться и минимизирует ее испарение. Полив в жаркие часы дня может привести к быстрой испаряемости влаги и увеличению риска ожогов на листьях растений», — сказал он.

Также проверяйте влажность почвы перед поливом. Для этого можно использовать специальный влагомер или просто опустить палец в почву, сказал Чаплин.

«Поливайте только тогда, когда верхний слой почвы начинает просыхать, но еще немного влажный. Это позволит предотвратить пересушивание или переувлажнение растений», — указал парламентарий.

По его словам, растения на даче можно поливать различными способами: капельным поливом, распылением, поливом под корень и другими. Важно выбрать наиболее эффективный и экономичный метод для вашего сада.

«Например, капельный полив позволяет точно дозировать влагу и предотвращать ее распыление, что особенно полезно на сухих участках. Кроме того, учитывайте погодные условия. Во время жарких и сухих периодов растения требуют больше влаги, чем в прохладное и влажное время года. Определите потребности вашего сада в зависимости от погоды и регулируйте интенсивность полива соответственно. Помимо этого, обратите внимание на дренаж. Хороший дренаж поможет избежать застоя воды в почве и разрастания гнили или грибковых заболеваний. Убедитесь, что у вас есть хорошо устроенная дренажная система или добавьте дренажный слой перед посадкой», — сказал Чаплин.

Но не злоупотребляйте поливом. Избыточное количество влаги может привести к гниению корней и ухудшению общего здоровья растений, предупредил депутат.

«Следуйте принципу “лучше недополить, чем переполить”, чтобы сохранить баланс во влажности почвы. Учитывая эти советы, вы сможете организовать эффективный и оптимальный полив на вашей даче. Помните, что каждый сад индивидуален, поэтому экспериментируйте и адаптируйте эти рекомендации в соответствии с потребностями ваших растений», — заключил он.

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