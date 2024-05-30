Москвичей предупредили о грозе и ветре
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде с грозой и ветре с порывами до 15 метров в секунду в Москве в четверг, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде с грозой и ветре с порывами до 15 метров в секунду в Москве в четверг, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.
«По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 12 до 22 часов 30 мая местами в г. Москве ожидается кратковременный дождь с грозой. При грозе порывы ветра до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров; парковаться вдали от деревьев; а пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
Аналогичное предупреждение опубликовано на сайте подмосковного главка МЧС России.
«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения “Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, в период с 12 до 22 часов 30 мая местами в Московской области ожидается кратковременный дождь с грозой. При грозе порывы ветра до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.