Эксперты назвали напитки, с которых лучше всего начинать день
Это не кофе и даже не чай.
Это не кофе и даже не чай.
С каких напитков лучше всего начинать день? На этот вопрос эксперты ответили в беседе с изданием «Доктор Питер».
Актан Толобаев, шеф-бариста ресторана Touch of Matcha, предложил шесть напитков для начала дня. Так, это может быть теплая вода с лимоном. По словам эксперта, она увеличивает выработку желудочного сока, помогая очистить пищеварительную систему и ускорить обмен веществ. Также такой напиток дает печени сырье для выработки ферментов и поддержки детоксикации. Вместе с тем Актан Толобаев подчеркнул, что некоторым вода с лимоном противопоказана.
Также можно сделать фреш из грейпфрута и яблока. Первый из этих продуктов — источник витаминов С и А. Кому-то он кажется слишком горьким, но если выжать его вместе с яблоком, то получится вкусный сок за счет добавления сладости.
Кроме того, шеф-бариста предлагает попробовать матчу-тоник. В таком напитке содержатся антиоксиданты, которые помогают защитить организм от свободных радикалов, он богат витаминами и минералами, помогает поддержать здоровье сердца, костей и мышц. Ингредиенты: чай матча, тоник, имбирный фреш, лед.
Еще в качестве утреннего напитка Актан Толобаев рекомендует зеленый смузи: авокадо, ананас, шпинат, яблоко, питьевая вода. Это очень освежающий и бодрящий напиток. Отлично подойдет для раннего завтрака, отмечает Актан Толобаев.
Кроме того, можно попробовать матча бамбл (микс матча эспрессо, апельсинового и яблочного фреша, а также льда). Это напиток с ярким и освежающим вкусом.
Также хороший выбор для начала дня — черничный смузи. Он состоит из апельсинового фреша, авокадо, черники, банана, черной смородины, воды, березового сиропа.
Если приучить себя ежедневно выпивать ее достаточный объем после сна, это будет бодрить намного заметнее, чем кофе или крепкий чай. Кроме того, тело за ночь избавляется от продуктов метаболизма. Утром человек идет в туалет, выводится достаточно много жидкости, и ее нужно восполнить. Также стакан воды поможет запустить пищеварение, ускорит метаболизм и выведет отработанные метаболиты. Кроме того, это хороший способ поддержать тонус кожи, уровень давления, работу почек и печени. Если это жаркое лето, можно выпить два стакана воды с небольшим перерывом, в холодное время года достаточно одного.
Те, кто хотят заменить традиционный утренний кофе более полезными вариантами, схожими по вкусу, могут налить себе цикорий. Состав компонентов этих напитков разный.
Также напиток помогает снять тревожность, успокоиться и выровнять метаболизм, снизить уровень глюкозы крови, что особенно полезно для диабетиков. Его можно пить с молоком или без него, с сиропом или сахаром.
Еще одним полезным напитком, дающим заряд бодрости и сил, считается какао. Елена Парцекая рассказала, что в нем есть природные антиоксиданты, вещества, стимулирующие выделение серотонина, гормона удовольствия, а также кальций, магний, фосфор и железо. «Важно использовать не гранулят с сахаром и кучей добавок, а порошок, который нужно варить на огне с добавлением молока или воды», — подчеркнула эксперт.
Отметим, у цикория, который упомянула диетолог, есть ряд противопоказаний. Ранее нутрициолог Кристина Каримова рассказала, кому не стоит его пить.
Айгуль Сабитова