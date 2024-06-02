Депутат Чаплин разъяснил, могут ли наказать за продажу овощей со своего огорода | Источник: Российская газета
«Осуществлять торговлю сельхозпродукцией можно, но лишь в официально разрешенных местах. Садоводы имеют возможность продать свой урожай на сельскохозяйственном рынке или социальной ярмарке, однако для этого необходимо заранее подать заявление и заключить простой договор непосредственно на месте. Еще одним вариантом продажи своей продукции, включая заготовки, является еженедельная ярмарка», — пояснил «РГ» депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин (фракция «Единая Россия»).
Необходимо отметить, подчеркнул он, что законодательством четко определен перечень мест, где торговля запрещена: близ проезжей части, в метро, в поездах и в других видах общественного транспорта, а также рядом с административными зданиями, школами и детскими садами. Также следует учесть, что для освобождения от уплаты налога при продаже своего урожая нужно выполнить несколько условий.
«Необходимо убедительно доказать, что площадь земельного участка не превышает 50 соток (максимальный размер для личного подсобного хозяйства), и что овощи или фрукты были выращены самим садоводом или его семьей, без привлечения наемных работников. Подтверждением этого может быть справка от местной администрации или управления СНТ. Данный документ необходимо обновлять ежегодно. В целом, целесообразно было бы разрешить супермаркетам выделять полку для продажи продукции садоводов. Например, дачники могли бы привозить свой урожай для продажи при наличии справки от администрации или СНТ. Такой подход предоставил бы бабушкам и дедушкам возможность дополнительно заработать», — считает Чаплин.
Управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» юрист Илья Русяев добавил, что в России существуют административные штрафы для владельцев дачных и приусадебных участков за некоторые нарушения. Наиболее распространенные случаи — это реализация выращенной продукции без соблюдения установленных правил и требований.
«Прежде всего, необходимо понимать, что продажа урожая может рассматриваться как предпринимательская деятельность, которая требует регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого. Однако для дачников, реализующих небольшие объемы излишков урожая, существуют упрощенные условия. Для легальной продажи урожая он должен быть выращен на участке менее 50 соток и при отсутствии наемных работников — необходимо иметь справку от садоводческого товарищества или местной администрации, подтверждающую данные обстоятельства. Такая справка действует в течение одного года», — напомнил он.
Разрешенными местами для реализации урожая являются специально отведенные торговые места на рынках и ярмарках, а также обмен с соседями, раздача родственникам и друзьям, продажа через газеты или сайты объявлений.
«Следует избегать несанкционированной торговли вдоль дорог, у остановок или магазинов, так как это действительно может повлечь штраф в размере от 500 до 2000 рублей согласно статье 14.1 КоАП РФ за неправомерную торговлю», — предупредил юрист.
Также предусмотрены штрафы за использование некачественных, несертифицированных семян при выращивании сельхозкультур именно для продажи (до 500 рублей по ст. 10.12 КоАП РФ) и за невыполнение правил борьбы с опасными сорняками, такими, как борщевик Сосновского (от 300 до 500 рублей по ст. 10.1 КоАП РФ на федеральном уровне).
«Необходимо помнить, что разрешения на продажу касаются только растительной продукции. Реализация продуктов животноводства (молока, яиц, мяса) запрещена без соответствующих разрешений от ветеринарных служб. Соблюдение установленных правил позволит дачникам законно реализовывать излишки урожая, не опасаясь штрафных санкций», — подчеркнул Илья Русяев.
Юрист добавил: «При этом важно понимать, что никаких изменений не произошло — эти нормы действуют уже длительное время. Возможно, в будущем они будут пересмотрены — но на данный момент неизвестно о каких-либо инициативах по изменению штрафов или внесении дополнительных оснований для них».
Глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов также пояснил «РГ», что не располагает информацией о готовящихся ужесточениях правил торговли для дачников и владельцев личных огородов.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что дачников начнут штрафовать за продажу картофеля и других овощей со своего участка. Новая редакция Административного кодекса вводит штраф до 2 тысяч рублей за торговлю урожаем без регистрации ИП.