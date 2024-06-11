Как можно спастись от торнадо?
Летом 2024 года в разных регионах России могут наблюдаться смерчи.
Летом 2024 года в разных регионах России могут наблюдаться смерчи.
Первые летние смерчи уже зафиксированы. 6 июня вихрь наблюдали в Москве на Калужском шоссе. 8 июня на границе Челябинской области и Башкирии образовался крупный торнадо. Вихрь повредил крыши жилых домов, автозаправочную станцию, автомобили, повалил столбы линий электропередачи. Без света остались 10 населенных пунктов.
В течение ближайших двух-трех дней смерчи могут появиться в Москве, Брянске, Ярославле и Череповце, как результат образования довольно опасных кучево-дождевых облаков, рассказал НТВ глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его оценкам, вероятность этого явления составляет 20−30 процентов.
Метеоролог отметил, что торнадо — редкое явление для столичного региона, но с изменением климата их можно ожидать и здесь. Это связано с тем, что потепление ведет к увеличению энергонасыщенности атмосферных процессов.
Об увеличении числа торнадо в России на фоне глобального потепления РБК рассказали эксперты. «По оценке ведущего научного сотрудника Института географии РАН Марии Ананичевой, возможен рост числа подобных явлений в европейской части России и азиатской, но не на Дальнем Востоке или в Сибири, где другой климат», — пишет издание.
Как спастись во время смерча или бури — в материале aif.ru.
Смерч, торнадо, тромб — все это разные имена одного метеорологического явления. В США чаще называют торнадо. В России же принято называть смерч — это атмосферный вихрь диаметром до одного километра, в котором воздух вращается со скоростью до 100 метров в секунду, обладающий большой разрушительной силой. Обычно возникает в грозовом облаке и часто распространяется до поверхности земли или воды. Смерч имеет вид столба, иногда с изогнутой осью вращения, с воронкообразными расширениями сверху и снизу. Воздух в смерче вращается против часовой стрелки и одновременно поднимается по спирали, втягивая с земли пыль, воду и различные предметы. Существуют смерчи недолго, от нескольких минут до нескольких часов, проходя за это время путь от сотен метров до десятков километров.
Если ураган застал вас в здании, отойдите от окон и займите безопасное место у стен внутренних помещений, у встроенных шкафов, в коридоре, в ванных комнатах, кладовых, туалетах, в прочных шкафах, под столами. По возможности, найдите углубленное укрытие, убежище или погреб. Погасите огонь в печах, выключите электрическую энергию, закройте краны на газовых сетях, советует МЧС. Для получения информации ведомства включите радиоприемник.
Если буря, ураган или же смерч застали вас на улицах населенного пункта, держитесь как можно подальше от легких построек, мостов, зданий, эстакад, линий электропередач. Старайтесь быстрее укрыться в подвалах, погребах и противорадиационных укрытиях, которые есть в населенных пунктах. Не заходите в поврежденные здания, так как они могут обрушиться при новых порывах ветра.
— Пользоваться в доме газовыми плитами или какими-либо электрическими приборами.
— Заходить внутрь ветхих, поврежденных зданий.
— Укрываться от ветра за рекламными щитами, деревьями, заборами и ветхими постройками.
— Находиться вблизи столбов, а также объектов с легковоспламеняющимися и ядовитыми веществами.
— Прикасаться к трубам газоснабжения, водоснабжения, центрального отопления, а также к оборванным проводам линий электропередачи.
— Находиться на мостах, возвышенных местах, а также вблизи линий электропередач и трубопроводов.