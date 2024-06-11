На Аляске могут появиться цунами
Их вызывают снежные лавины на побережье — и никто пока не знает, как от них спастись.
Их вызывают снежные лавины на побережье — и никто пока не знает, как от них спастись.
В 2015 году 76 миллионов кубометров льда сорвались со скалы над фьордом на Аляске в воду. В результате возникла волна высотой в 200 метров, которая пронеслась по фьорду Таан и выкатилась в Ледяной залив. У этого происшествия не было ни одного свидетеля, и никто не пострадал. Но геолог Бретвуд Хигман, приехавший через год зафиксировать последствия природного катаклизма, вдруг увидел, как мимо фьорда проплывает круизный лайнер — и, по его словам, ужаснулся, представив что могло бы случиться, если бы лайнер оказался там в момент, когда случилось цунами. Подробно об этом бедствии рассказывает сайт Hakai Magazine.
Цунами, вызванные лавинами, имеют разрушительную силу, но случаются очень редко. Точнее, случались — ученые полагают, что из-за глобального потепления и таяния льдов такие инциденты могут начать происходить чаще, и некоторые фьорды на полуострове будут представлять постоянную опасность: некоторые камни удерживал от падения только лед, который активно тает. Сокращение зон вечной мерзлоты тоже не помогает — вероятность схода лавины увеличивает даже любой сильный дождь.
В то же время поток туристов на Аляске растет — в результате, как объясняет Хигман, одновременно растут и вероятность новых происшествий, и вероятность того, что в этот момент рядом окажутся люди. Все это происходит не только на Аляске, но и в других местах с аналогичным климатом: на побережье Чили, в Гренландии, Норвегии и Новой Зеландии.
Такие цунами куда опаснее обычных, возникающих в результате землетрясений посреди океана. «Классическим» цунами нужно время, чтобы докатиться до побережья, где находятся люди — а береговые возникают внезапно, и спастись от них просто невозможно, объясняет Хигман — и тем, кто находится на берегу, и тем, кто проплывает мимо.
Аманда Бауэр — капитан круизного корабля, чей маршрут уже 17 лет пролегает через узкие проливы залива Принс-Уильям. Проплывает она и мимо фьорда Барри Арм, где над тающим ледником нависает массив нестабильной породы объемом в 500 миллионов м³. «Каждый раз я думаю — в случае чего, что я буду делать?» — делится Аманда. «Иногда вода вокруг скована льдом, и скорость выше чем два узла просто не развить — это не открытое море, где можно хотя бы попытаться сбежать».
Хигман утверждает, что научных рекомендаций о том, что делать при береговых цунами, практически нет. Статистических данных по таким происшествиям мало, а компьютерные модели возможных происшествий начали создавать совсем недавно. В Национальной программе США по предотвращению последствий цунами тоже практически отсутствует руководство к действию. Имеющаяся рекомендация состоит из трех пунктов: если вы находитесь на пришвартованном судне, нужно покинуть его и укрыться на берегу. Если на воде глубиной от 90 до 180 метров — попытаться отплыть дальше в море. Если на судне, но ближе к берегу — выбирать по ситуации: или высадиться на берег, или уплыть в море. Советы для всех кораблей, от маленькой лодки до пароходов, одинаковые. Все капитаны, которых Хигман опросил, сказали ему, что точно не стали бы приставать к берегу, рискуя потерять корабль целиком и остаться без средств связи и снаряжения на берегу Аляски.
Все, что можно сделать сейчас — изучить саму механику возникновения и распространения оползней и цунами, чтобы как можно раньше увидеть их признаки. К примеру, на мелководье цунами быстрее набирают высоту, а в глубокой воде быстрее распространяются — поэтому, если не знать карту местного дна, можно не рассчитать, когда волна ударит. лучший совет, конечно, — вовсе избегать опасных участков (но капитанам обычно выбирать не приходится).
Еще одна опасность в том, что цунами могут вызвать множество непредсказуемых течений у такого изломанного берега, как фьорды. Ученые советуют не полагаться на простые рекомендации, и активно работают над тем, чтобы придумать способы снижения рисков. Хигман надеется организовать курсы по работе с цунами для капитанов малых судов — хотя даже большие суда под угрозой.
Геолог Чед Халтс, сотрудник Службы национальных парков, рассказывает, что за сезон Национальный заказник Глейшер Бэй посещает до 260 круизных кораблей в год (до 4000 человек в день) — и в любой момент там может случиться катастрофа. С той же проблемой могут столкнуться и нефтяные танкеры, прибывающие в город Валдиз на Аляске, где заканчивается нефтяной трубопровод. Если цунами накроет один из этих кораблей, ликвидировать следы нефтяного заражения будет чрезвычайно трудно.
На данный момент в прибрежных водах Аляски уже 60 лет не было никаких несчастных случаев, и Хигман признается, что порой сомневается, не преувеличивает ли он масштаб угрозы — но все же считает, что лучше перестараться, чем столкнуться с ситуацией, когда корабль окажется в неудачном месте в неудачное время и не будет знать, что делать.
А если совет «лучше не плавать в Аляску» не для вас и вы любите экстремальные путешествия, советуем прочитать подборку из 7 опасных, но завораживающих мест, которые обожают туристы.
Георгий Мазуркевич