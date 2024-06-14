16:43 (мск), источник: Известия

Глубинные воды у берегов Антарктиды потеплели на 0,2 градуса

Участники 69-й Российской антарктической экспедиции завершили сезонные работы спустя семь месяцев. За этот период специалисты выполнили 46 научных программ, сообщает пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

Источник: AP 2023

В ходе исследований ученые выполнили океанографический разрез в заливе Прюдс по меридиану 70 градусов восточной долготы. Они обнаружили, что в районе континентального склона продолжает наблюдаться аномально мощное усиление слоя циркумполярных глубинных вод. По сравнению с данными, полученными с 2003 по 2016 год, этот слой стал теплее на 0,2 градуса.

Также участники экспедиции отметили, в летний период в море Содружества снизилось количество льда, пишет ИА «Би-порт». Исследователи предполагают, что это может быть связано с глобальными изменениями климата и усилением влияния Антарктического циркумполярного течения на шельфовые моря Антарктики.

Ранее сообщалось, что ледник Туэйтса в Антарктиде, или, как его еще называют, ледник Судного дня, тает быстрее, чем предполагалось, из-за проходящей под ним теплой морской воды. Пока неясно, сколько времени осталось до того, как океанская вода нанесет леднику необратимый ущерб.

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