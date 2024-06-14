Глубинные воды у берегов Антарктиды потеплели на 0,2 градуса

В ходе исследований ученые выполнили океанографический разрез в заливе Прюдс по меридиану 70 градусов восточной долготы. Они обнаружили, что в районе континентального склона продолжает наблюдаться аномально мощное усиление слоя циркумполярных глубинных вод. По сравнению с данными, полученными с 2003 по 2016 год, этот слой стал теплее на 0,2 градуса.
Также участники экспедиции отметили, в летний период в море Содружества снизилось количество льда, пишет ИА «Би-порт». Исследователи предполагают, что это может быть связано с глобальными изменениями климата и усилением влияния Антарктического циркумполярного течения на шельфовые моря Антарктики.
Ранее сообщалось, что ледник Туэйтса в Антарктиде, или, как его еще называют, ледник Судного дня, тает быстрее, чем предполагалось, из-за проходящей под ним теплой морской воды. Пока неясно, сколько времени осталось до того, как океанская вода нанесет леднику необратимый ущерб.