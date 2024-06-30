09:33 (мск), источник: Аргументы и факты

Какие растения отпугивают слизней и улиток на грядках

Эксперт раскрыл некоторые тактильные тайны моллюсков.

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Если лето выдается не слишком дождливым или вообще засушливым, то слизни мало досаждают дачникам. Но если дело обстоит с точностью до наоборот или на отдельно взятом участке для них складываются благоприятные условия, то пиши пропало. Слизни прожорливы, но при этом еще и гурманы. Все самое мягкое, нежное, свежее и вкусное является предметом их вожделения. Но есть кое-что на грядках, в садах и цветниках, что им совсем не по нраву. Что это за растения? И можно ли с их помощью защитить остальные?

Отвечает агроном Елена Горбунова:

— Выстроить защиту огорода и цветника с помощью растений, которые не по вкусу слизням, вполне реально. Хотя, конечно, всем известные ловушки с разными заманчивыми для слизней жидкостями, наподобие пива, или дорожки из материалов, которые слизням пересечь не под силу, поскольку брюшко у них очень чувствительное, сработают все же эффективнее. Но если по каким-то причинам вы их не можете использовать, то возведение растительных барьеров — ваша тема.

С цветником можно поступить следующим образом. Используйте в композициях (по периметру, например) растения с суховатыми и прочными стеблями — их слизни терпеть не могут и, наткнувшись на них, удалятся восвояси. Заградителями могут служить, например, аквилегия, энотера, флокс метельчатый, вербейник, некоторые сорта колокольчиков. Вполне подойдут и однолетние львиный зев, эшшольция или нигелла.

Кроме того, слизням не по нраву растения с опушенными листьями, поэтому в плане защиты для дачников здесь ценны цинерария и вербаскум (коровяк).

Но слизни «оценивают» не только, так сказать, тактильную защиту. Запахи тоже имеют для них значение, и многие из них они переносят плохо или не переносят вовсе. Поэтому в огороде пахучей обороной могут послужить петрушка, мелисса, шалфей, розмарин, чабрец, перечная мята и котовник. Неплохо защищают от слизней и декоративная полынь, тысячелистник, монарда, хризантемы и очень многие виды герани.

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