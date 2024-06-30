Какие растения отпугивают слизней и улиток на грядках
Эксперт раскрыл некоторые тактильные тайны моллюсков.
Эксперт раскрыл некоторые тактильные тайны моллюсков.
Если лето выдается не слишком дождливым или вообще засушливым, то слизни мало досаждают дачникам. Но если дело обстоит с точностью до наоборот или на отдельно взятом участке для них складываются благоприятные условия, то пиши пропало. Слизни прожорливы, но при этом еще и гурманы. Все самое мягкое, нежное, свежее и вкусное является предметом их вожделения. Но есть кое-что на грядках, в садах и цветниках, что им совсем не по нраву. Что это за растения? И можно ли с их помощью защитить остальные?
Отвечает агроном Елена Горбунова:
— Выстроить защиту огорода и цветника с помощью растений, которые не по вкусу слизням, вполне реально. Хотя, конечно, всем известные ловушки с разными заманчивыми для слизней жидкостями, наподобие пива, или дорожки из материалов, которые слизням пересечь не под силу, поскольку брюшко у них очень чувствительное, сработают все же эффективнее. Но если по каким-то причинам вы их не можете использовать, то возведение растительных барьеров — ваша тема.
С цветником можно поступить следующим образом. Используйте в композициях (по периметру, например) растения с суховатыми и прочными стеблями — их слизни терпеть не могут и, наткнувшись на них, удалятся восвояси. Заградителями могут служить, например, аквилегия, энотера, флокс метельчатый, вербейник, некоторые сорта колокольчиков. Вполне подойдут и однолетние львиный зев, эшшольция или нигелла.
Кроме того, слизням не по нраву растения с опушенными листьями, поэтому в плане защиты для дачников здесь ценны цинерария и вербаскум (коровяк).
Но слизни «оценивают» не только, так сказать, тактильную защиту. Запахи тоже имеют для них значение, и многие из них они переносят плохо или не переносят вовсе. Поэтому в огороде пахучей обороной могут послужить петрушка, мелисса, шалфей, розмарин, чабрец, перечная мята и котовник. Неплохо защищают от слизней и декоративная полынь, тысячелистник, монарда, хризантемы и очень многие виды герани.