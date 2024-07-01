Народные приметы на 2 июля 2024: что можно и нельзя делать в этот день
Главные суеверия, связанные со 2 июля 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
Главные суеверия, связанные со 2 июля 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
2 июля 2024 года Православная церковь отмечает день памяти святого Зосима Пчельника. Он посвятил свою жизнь христианству, молитвам и совершению добрых дел. И это все несмотря на то, что из-за принятого им решения оставить военную службу его подвергали пыткам.
В русском народном календаре есть несколько дней Зосимы, и все они так или иначе связаны с пчелами. В частности, на июльского Зосиму пчелы начинают заносить мед в ульи и заливать соты.
Рассказываем, какие народные приметы связаны со 2 июля 2024 года и что можно делать в этот день, а что нельзя.
Поскольку дата связана с Зосимой Пчельником, множество погодных примет связаны именно с этими насекомыми.
Согласно народным поверьям, человек, родившийся 2 июля, вырастет любвеобильным и будет хорошо разбираться в травах. А поскольку день связан с пчелами, если на бумаге нарисовать это насекомое, капнуть на рисунок каплю меда, завернуть и положить в кошелек, то будут водиться деньги. О богатстве говорит и пчелиный рой, неожиданно залетевший во двор с чужой пасеки.
Не бойтесь плакать в этот день и не беспокойтесь, что страдания затянутся надолго. Лучше успокойтесь, потому что, согласно поверьям, печали скоро вас оставят.
2 июля можно смело начинать строить дом. Считается, что тогда он простоит долго.
Согласно приметам, вода в этот день обладает особенной целительной силой. Поэтому раньше воду набирали в колодцах и родниках, а потом хранили, чтобы при случае использовать. В ней также купали детей, чтобы они росли здоровыми, сильными и крепкими.
Пчелы в этот день обладают способностью объединять и сближать окружающих. Поэтому не случайно в некоторых селениях было принято всем миром изготавливать братскую свечу из пчелиного воска. Потом ее хранили поочередно в каждом доме деревни.
Не зазорно 2 июля приютить в своем доме нуждающегося человека. Это доброе дело принесет счастье до конца жизни. Также его можно призвать, поменяв темную скатерть на столе на светлую.
Считается, что покормить бездомных животных 2 июля — к успеху. Но не забывайте, что в некоторых регионах есть правила их кормления.
Раньше девушки использовали мед, произведенный пчелами в этот день, в различных ритуалах. Например, они заговаривали сладость и подмешивали ее в чай своему возлюбленному, чтобы в семье царил мир и муж не ушел к другой. А если вы сейчас хотите использовать мед для заговора, прочитайте, как отличить поддельный от настоящего.
Поскольку день Зосима Пчельника связан с пчелами, считается, что разорить пчелиное гнездо в этот день — большой грех. Более того, пчеловоды стараются в эту дату попусту не беспокоить насекомых. Если же довелось пройти мимо улья, нужно произнести заговор: «Рой, гуди, в поля лети! С поля домой возвращайся — медок неси!».
Запрещается в этот день что-либо продавать, так как убытки будут неизбежными. Также лучше никому в долг деньги не давать, поскольку вернуть его будет сложно. А еще советуем избавиться от восьми привычек, связанных с финансами, которые мешают накопить нужную сумму и делают жизнь несбалансированной.
В день Зосимы Пчельника не стоит хвастаться своими успехами, иначе можно всего лишиться.
Запрещается 2 июля сплетничать и злословить. Согласно поверью, все слова обернутся против того, кто их произносит. Также нельзя ссориться, ругаться и нести в мир что-либо негативное.
Анна Морозова