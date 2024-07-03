Жаркая погода в Москве. Фото
Жители столицы спасаются самыми отчаянными способами.
Жители столицы спасаются самыми отчаянными способами.
В московском регионе из-за аномальной жары действует «оранжевый» уровень погодной опасности. Днем температура воздуха может достигать +33−36 градусов.
Жители Москвы проводят жаркие дни по-разному. Кто-то отправляется загорать под окна собственного дома, кто-то устраивает летние фотосессии. Кого-то больше привлекают водные развлечения: многие идут купаться — причем некоторые даже в фонтанах и запрещенных для этого местах.
Напомним, температура воды в Москве-реке сопоставима с температурой водоемов на курортах Дубровника, Палермо, Крита и Мальты. В некоторых районах она достигает 26 градусов. Это даже выше, чем температура Черного моря в Сочи.