16:25 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Жаркая погода в Москве. Фото

Жители столицы спасаются самыми отчаянными способами.

Сейчас в Ричмонде: +21° 0 м/с 88% 763 мм рт. ст. +21°
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В московском регионе из-за аномальной жары действует «оранжевый» уровень погодной опасности. Днем температура воздуха может достигать +33−36 градусов.

Жители Москвы проводят жаркие дни по-разному. Кто-то отправляется загорать под окна собственного дома, кто-то устраивает летние фотосессии. Кого-то больше привлекают водные развлечения: многие идут купаться — причем некоторые даже в фонтанах и запрещенных для этого местах.

Напомним, температура воды в Москве-реке сопоставима с температурой водоемов на курортах Дубровника, Палермо, Крита и Мальты. В некоторых районах она достигает 26 градусов. Это даже выше, чем температура Черного моря в Сочи.

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