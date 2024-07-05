Бесплатная газификация в СНТ: почему все равно приходится платить
На что конкретно у садоводов уходят деньги.
На что конкретно у садоводов уходят деньги.
Почему россиянам приходится платить за проведение газа к дому? Это объясняет издание NEWS.ru.
С 2021 года в России работает программа социальной газификации (или догазификации). По ней жители страны могут бесплатно протянуть газ от магистральной трубы до границ участка. В апреле этого года в программу вошли и садовые товарищества. Однако дачникам все равно приходится деньги пи подключении газа (как и остальным участникам программы). С чем это связано?
Дело в том, что бесплатно газ проводят только до границ участка. Дальше, то есть непосредственно на его территории, нужно устанавливать оборудование за свой счет. Цена зависит от региона. Влияют и такие параметры, как расстояние от границы участка до дома, его примерная площадь, вид оборудования, которое подключают, и прочее. Предварительную оценку стоимости подключения к трубопроводу в СНТ можно рассчитать с помощью специального калькулятора на сайте Единого оператора газификации.
Уточняется, что доведение коммуникаций до СНТ бесплатно в том случае, если оно находится в населенном пункте, где уже есть газ.
Также сообщается, что жители многих регионов могут получить льготы.
Айгуль Сабитова