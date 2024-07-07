Для чего применяют хлористый калий в огороде
И снова о дозах, делающих яд лекарством и лекарство ядом.
И снова о дозах, делающих яд лекарством и лекарство ядом.
Калий входит в «большую тройку» (вместе с азотом и фосфором) важнейших элементов питания растений. Подаваться эти микроэлементы могут в различных видах, то есть химических, минеральных или органических соединений. Хлористый калий — лишь одна из разновидностей такой «подачи». Однако именно он вызывает ряд вопросов у дачников, причем вопросы эти вполне логичны и обоснованы, поскольку касаются некоторых особенностей этого удобрения, причем не совсем позитивных. Так в чем же дело?
Отвечает агроном Петр Синьковский:
— Удобрение почвы хлористым калием призвано ускорять развитие растений, укреплять их иммунитет и делать их более устойчивыми к одному важнейшему фактору — погодным условиям, то есть их резким изменениям, которые всегда отрицательно отражаются на росте, урожайности и других важных для дачников показателях. Главное здесь следить — а информация об этом на упаковке должна быть обязательно — чтобы массовая доля калия в удобрении была не менее 60 процентов. Дело в том, что хлор, входящий в состав удобрения, — элемент довольно неоднозначный. Он при определенных обстоятельствах (в частности — при повышенном его содержании) способен угнетать растения, связывать полезные элементы таким образом, что они становятся практически неусваиваемыми огородными культурами.
Кроме того, даже малейшее содержание хлора многие растения либо переносят плохо, либо не переносят вообще. И это надо обязательно учитывать, если вы решились на применение хлористого калия.
Не реагируют на хлор отрицательно луки — репчатый, батун, слизун — чеснок, пряные и зеленые культуры. Томаты, баклажаны, перцы, картофель не любят хлор и могут хуже расти или плодоносить, хотя в целом он не пагубен для них. Но вот кабачкам, патиссонам, тыквам хлор в любом соединении (и калий не исключение) абсолютно противопоказан. Они элементарно захиреют, не смогут завязать плодов, а то и просто погибнут.
Но это вовсе не означает однозначной «вредоносности» хлористого калия. Одна из положительных его черт: он способен отлично нивелировать действие свежего навоза, который многие спешат внести на грядки, подвергая тем самым произрастающие на них овощи громадному риску. А кроме того, именно хлористый калий способен сильно повысить зимостойкость плодовых деревьев и сделать так, что в их плодах будет накапливаться больше полезных сахаров.