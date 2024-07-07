Какие сидераты лучше посадить между рядами картофеля
Эксперт рассказал о пользе смешанных помощников на огороде.
Эксперт рассказал о пользе смешанных помощников на огороде.
Если ваш картофель растет на данном месте первый сезон, как бы на целине, то есть смысл улучшать почву параллельно его росту. Это не исключает дальнейших работ по повышению ее качества (перекопке, внесению органики
Отвечает агроном Денис Терентьев:
— Улучшение структуры и плодородия почвы под картофель можно доверить стандартному набору сидератов, но, допустим, в средней полосе России с такой задачей лучше всего справляется обычный овес.
Сеять овес в междурядья можно прямо после посадки клубней, а заделывать в почву через неделю-две после уборки урожая. Лучше выращивать такой сидерат не в каждом междурядье, а через одно — чтобы вам было удобно передвигаться для выполнения необходимых работ: прополки, окучивания, ручного сбора колорадского жука или иных вредителей.
Овес хорошо работает на целине, но и на возделанных землях пользы от него не меньше. Картофель положительно отзывается на такое соседство, меньше болеет, улучшается качество клубней.
Но еще эффективнее работают смеси сидератов. Можно применить, например, смешанный посев люцерны и вики. Или ячменя с горохом. Замечено — такой микс в итоге удобряет картофельные грядки не хуже вызревшего компоста, а также значительно уменьшает число вредных насекомых, охочих до картофельной ботвы или клубней. Например, от пресловутого проволочника очень хорошо работает смесь фацелия и горчицы.
Единственное, перебарщивать тут не имеет смысла. Подобные посевы следует делать на один сезон, а потом три-четыре можно и пропустить. Тут есть определенная доля риска. Тот же овес при частом применении может превратиться едва ли не в сорняк, и в один прекрасный день вы рискуете с трудом отыскивать кустики картофеля в овсяных зарослях. Примерно то же самое можно сказать и о горохе с ячменем: одного применения вполне достаточно для сезона.