11:28 (мск), источник: Аргументы и факты

Как узнать, какая почва в огороде — кислая или щелочная?

Эксперт напомнил о школьных уроках химии и ботаники.

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Источник: Freepik

Определить уровень кислотности почвы на участке — важная задача для дачника. Во-первых, это сразу определяет круг культур, которые целесообразно использовать на участке, в саду и огороде. Во-вторых, становится ясно — надо проводить какие-то дополнительные манипуляции с землей (раскислить или, наоборот, — расщелачивать, или ничего этого делать не придется). Все это в итоге позволит сделать правильные выводы и повысить урожайность. Но вот как конкретно определить этот уровень?

Отвечает агроном Петр Синьковский:

— Для определения показателя рН почвы — то есть какую реакцию она обнаруживает, — существует несколько способов. Самый точный — просто заказать анализ. Если связываться с этим неохота, то сегодня в профильных магазинах предлагается множество моделей приборов-индикаторов этого самого рН. Они снабжены щупом и шкалой: втыкаете прибор в землю и смотрите показания стрелки на экране.

Если не нашли такого прибора или сочли ненужным на него тратиться, то к вашим услугам старая добрая лакмусовая бумага. Для работы с нею надо взять немного почвы с грядок и залить их водой в соотношении 1:5. Причем вода должна быть строго дистиллированной (можно, например, приобрести в автомагазине, где она продается для аккумуляторов). Вода из-под крана или дождевая не годятся — не будет нужной точности результата, поскольку в них имеются и соли, щелочи природного происхождения.

Взболтайте смесь воды и земли и подождите, пока почва осядет на дно сосуда. Опустите бумагу в жидкость и подождите, пока она окрасится. Цвет и покажет уровень рН. Если лакмус станет светло-зеленым — значит, почва у вас в огороде нейтральная. Если интенсивно зеленым — щелочная. Желтый — слабокислая. Красный — очень кислая.

Ну и наименее точный (зато совершенно бесплатный!) метод вычисления уровня рН — по преобладающим растениям на участке.

Крапива, тимофеевка, ромашка, клевер, полевица, мать-и-мачеха — почва у вас, скорее всего, нейтральная или слабощелочная.

Хвощ, лютик, иван-да-марья, пырей, подорожник, конский щавель — свидетельствуют о повышенной кислотности почвы.

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