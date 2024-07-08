Упрощен порядок установки мусорных баков для СНТ
С 6 июля получить мусорную площадку для СНТ на муниципальных и государственных землях можно без формальной процедуры предоставления участков.
С 6 июля получить мусорную площадку для СНТ на муниципальных и государственных землях можно без формальной процедуры предоставления участков.
Согласно постановлению правительства от 6 июля, теперь СНТ может получить площадку для мусорных контейнеров без «выкупа» или аренды земли у государства или местной администрации. Это позволит быстрее организовать необходимое место для установки мусорных баков за пределами товарищества, на территории которого выделенной для этой цели земли не предусмотрено.
Отныне, чтобы получить право на строительство мусорной площадки, председателю СНТ необходимо получить разрешение на использование государственного или городского участка, подав заявку через местную администрацию или Портал Госуслуг. Для этого, в соответствии с регионом, нужно ознакомиться с перечнем необходимых документов, подключить «юридическое лицо» и «квалифицированную электронную подпись». Решение о предоставлении участка после запроса будет представлено в течение 20−30 дней.
Ранее СНТ не могли использовать для установки мусорных контейнеров государственную и муниципальную землю без соблюдения процедуры предоставления участков в собственность с торгов или в аренду.
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Кристина Корчанова