Что означает незаконное культивирование растений на дачном участке?
Aif.ru разобрался, где посмотреть список запрещенных растений, что такое культивирование и накажут ли, если запрещенное растение выросло на участке само.
Aif.ru разобрался, где посмотреть список запрещенных растений, что такое культивирование и накажут ли, если запрещенное растение выросло на участке само.
Российское законодательство предусматривает два вида ответственности за незаконное культивирование растений на дачном участке: административную (ст. 10.5.1 КоАП РФ) и уголовную (ст. 231 УК РФ), причем последняя наступает только за выращивание в особо крупном размере. Вне закона объявлена деятельность, связанная с растениями, содержащими наркотические вещества, психотропные вещества либо их прекурсоры. Aif.ru разобрался, где посмотреть список запрещенных растений, что такое культивирование и накажут ли, если запрещенное растение выросло на участке само.
Перечень запрещенных растений утверждает Правительство РФ. Впервые документ был опубликован в 2010 году и в него периодически вносят изменения. Последние коррективы связаны с включением в список трех новых растений: Гармала (растение рода Peganum), Ипомея трехцветная (растение вида Ipomoea tricolor) и Турбина щитковидная (растение вида Turbina corymbosa) — теперь в списке 18 наименований. Подробнее об этом aif.ru писал здесь.
В статьях КоАП РФ и УК РФ использовано понятие «культивация». Пленум Верховного Суда разъяснил особенности этого процесса в постановлении от 15.06.2006 № 14. Культивация предполагает, что человек намеренно выращивает запрещенные растения и создает условия для их комфортного существования, например, делает места для посадки, поливает, удобряет, делает растения более устойчивыми к погодным условиям, выводит новые сорта
В зависимости от того, сколько растений произрастает на участке правонарушителя, можно получить как минимум штраф и как максимум лишение свободы.
В соответствии со ст. 10.5.1 КоАП, за незаконное культивирование для дачников предусмотрен штраф в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
По ст. 231 УК РФ, если речь идет о культивации в крупном размере, то дачнику грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. Если размер вышел за пределы крупного, то предполагается только лишение свободы на срок до восьми лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
Верховный Суд обратил внимание, что, если человек выращивает запрещенные или ограниченные в обороте растения, хранит или перевозит их без цели сбыта, ответственность наступает по совокупности преступлений ст. 231 УК РФ и ст. 228 или ст. 228.1 УК РФ.
Если у дачника на участке сами по себе появились дикорастущие растения из правительственного перечня, он обязан их уничтожить в соответствии с п. 3 ст. 29 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах». Существует даже специальное положение, в котором описаны правила уничтожения таких растений и остатков их посевов. Если собственник участка не предпринял никаких мер, то его могут оштрафовать по ст. 10.5 КоАП РФ на сумму от трех до четырех тысяч рублей.
Пленум Верховного Суда разъяснил, что сбор гражданином запрещенных дикорастущих растений на своем участке является приобретением без цели сбыта и должен быть квалифицирован по ст. 228 УК РФ. За это предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. Наказание увеличивается в зависимости от объема растений — крупного и особо крупного.