Какая доза калия должна быть в удобрениях для дачи
Эксперт рассказал о важности процентовки.
Эксперт рассказал о важности процентовки.
Калийные удобрения призваны обеспечивать садовым и огородным растениям правильное усвоение питательных веществ из почвы (например, перемещать по их тканям поли- и моносахариды) и этим способствовать формированию полноценных плодов.
Также важную роль они играют в укреплении иммунитета растений, повышая их устойчивость к типичным для конкретных видов заболеваниям. Калий — пластичный элемент и входит практически во все комплексные удобрения, поскольку очень хорошо сочетается с другими веществами. Но какова его оптимальная доля в собственно калийных и этих самых комплексных удобрениях?
Отвечает агроном Денис Терентьев:
— Доля калия зависит от типа химических соединений, точнее, от элементов, с которыми он в данном конкретном удобрении соседствует. Если это соединение с хлором — хлористый калий, калийная соль, то процент калия в них должен быть минимум 42, а максимум 60. Надо иметь в виду, что в указанных удобрениях калий содержится в виде своего оксида (соединения с кислородом), и, учитывая «агрессивность» хлора, меньшая, чем выше указано, доля повышает вероятность того, что хлор сможет оказать свое воздействие на растения несколько большее, чем надо.
Его доля в сульфате калия (соединение с оксидом серы) должна быть не менее 50 процентов. При этом вполне допускается смешивание сульфата калия с иными удобрениями (азотными и фосфорными), поскольку в нем нет опасных элементов, наподобие только что названного хлора, а равно натрия и магния.
Карбоновые соединения калия (в частности, популярный на российских дачах карбонат калия) должны содержать не менее 56−58 процентов базового элемента. Присоединяемая к калию окись углерода делает это удобрение очень любимым картофелем и вообще пасленовыми — в частности, томатами и баклажанами.
А очень популярная у дачников древесная зола, как правило, содержит не менее 11 процентов калия, что немного, но зато в ней он сочетается с бором, железом и медью — очень полезными микроэлементами для всех огородных и садовых культур.