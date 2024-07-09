12:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Дачникам дали советы по спасению пострадавших от града растений

Восстановить растения, пострадавшие от града, удастся с помощью мочевины. Советы дачникам на этот счет дали эксперты издания «БелНовости».

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Администрация Николаевского района

В первую очередь специалисты порекомендовали провести обрезку свеклы и листовой зелени — тогда растение пустит новые листья. В случае, если листьев на ветке не осталось, срезать побеги не стоит, обрезать понадобится лишь поломанные ветки.

Однако поломанные стебли и ветки можно, напротив, подвязать и зафиксировать, чтобы попытаться сохранить движение сока. Ветки молодых деревьев и кустарников можно также замазать садовым варом и забинтовать. Некоторое время после этого растения понадобится обильно поливать.

Помочь кустам, побитым градом, можно, подкормив их стимуляторами роста или мочевиной. Таким образом растения смогут быстрее восстановиться после перенесенного стресса.

 Вырезанные семьи, угрозы и откуп. Что такое кровная месть, которой Кадыров пригрозил родне террористов?
В офисе Зеленского высказались об интервью с Такером Карлсоном
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»