Как украсить дачный участок с помощью вьющихся растений

Кроме того, вертикальное озеленение необходимо там, где мало места для посадки кустарников и деревьев.
Один из самых популярных вариантов — девичий виноград.
Это неприхотливая лиана, которая быстро разрастается и образует плотный зеленый ковер.
Девичий виноград хорошо переносит городские условия, загрязненный воздух, полутень. Он красиво выглядит на протяжении всего сезона, а осенью его листва приобретает яркий багряный оттенок, говорит дизайнер.
Если вы хотите посадить цветущие вьющиеся растения, обратите внимание на клематисы. Эти изящные лианы бывают самых разных расцветок — от чисто-белых до насыщенно-фиолетовых. Клематисы предпочитают солнечные места, плодородные, хорошо дренированные почвы. Для них нужно предусмотреть опоры, по которым они будут виться.
По словам Надежды Московенко, интересным решением также будет хмель. Эта быстрорастущая лиана за один сезон способна вырасти на 5−7 метров. Она образует плотный зеленый экран, который к концу лета покрывается характерными хмелевыми «шишками». Хмель неприхотлив, хорошо растет как на солнце, так и в полутени.
Из многолетних вьющихся растений эксперт отмечает жимолость каприфоль. Она образует густые заросли высотой до 5 метров, в начале лета покрывается душистыми белыми или желтоватыми цветками. Каприфоль теневынослива, предпочитает умеренно плодородные почвы.
Для южных регионов можно использовать плющ обыкновенный. Он образует плотный ковер из глянцевых темно-зеленых листьев, которые не опадают на зиму. Он хорошо растет в тени, не требователен к почве.
При выборе вьющихся растений для вертикального озеленения дизайнер советует учитывать и их способ «цепляния». Одни лианы, как девичий виноград или плющ, прикрепляются к опоре с помощью воздушных корней или присосок. Другим, как клематисам или хмелю, нужны опоры, по которым они будут виться.
Уход за вьющимися растениями включает регулярные поливы (особенно в период активного роста), подкормки комплексными удобрениями, обрезку для придания формы. Некоторые лианы, например, клематисы, нуждаются в укрытии на зиму.
С помощью вьющихся растений можно создать по-настоящему уютный, «живой» сад. Они позволяют эффективно использовать вертикальное пространство, визуально увеличивают площадь участка, рассказала эксперт.