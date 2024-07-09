«Нальем и отведем в лес»: российские огородники готовы принять интуристов
Из огородников в сельхозотельеры.
Из огородников в сельхозотельеры.
Госдума приняла в первом чтении закон, расширяющий понятие отечественного «сельхозтуризма», предполагающий, что предоставлять такие услуги смогут не только фермерские хозяйства, но и частники. Мы выяснили, облегчит ли это нам заработок и отдых, кому именно и когда.
В официальном определении нового законопроекта сельский туризм, он же агротуризм, это «посещение сельской местности с целью приобщения к традиционному укладу жизни и обычаям народов РФ и ознакомления/участия в сельхозработах без извлечения материальной выгоды».
Иными словами вместо отпуска можно поехать на памятную старшим поколениям «картошку» или сбор другого урожая с размещением по месту работ, но, в отличие от советской практики, за кров и стол придется заплатить.
— Очень недорого, если сравнивать с другими видами отдыха, — уточняет Арина, менеджер столичной турфирмы, собравшейся развивать сельхозтуризм. — На практике агротуризм уже существует, только желающие находят места по частным объявлениям от хозяйств. В Крыму сбор винограда, в Краснодарском края чая, во всех российских курортных зонах какая-нибудь помощь фермерам да нужна. А для туристов это способ недорого пожить на море, в горах или в других туристических местах, где в соседнем отеле цена в сутки будет раз в 10 дороже.
По словам экспертов туротрасли, где новый закон очень ждут, на сегодня отдыхающих помощников по хозяйству официально вправе принимать только производители сельхозтоваров — то есть, крупные агропредприятия, а это всего 10% от реально оказываемых услуг такого рода.
— Маленькие фермочки или даже домохозяйства дают объявления в соцсетях, они разлетаются по сарафанному радио и у них всегда полон дом помощников, — поясняет Арина. — Хозяевам и помощь, и заработок — они берут с туристов за полный пансион деньги, но совсем небольшие. И отпускникам хорошо. Но только это как бы незаконно. А если будет законно, то каждый житель сельской местности сможет зарегистрировать ИП и принимать даже иностранных туристов.
А вот у них, как показывает опрос, повышен интерес именно к этому виду отдыха. Самый массовый на сегодня российский интурист, а это житель Ближнего Востока (из стран Персидского залива) и Юго-Восточной Азии (Индия, Китай и отдельные группы из других стран региона), мечтает пожить в «настоящей России».
В силу чего среди турагентов бродит шутка, что «в тренд» выбились Калужская область, где на дачника напал медведь, и Подмосковье, где кабаниха вырвала у отдыхающей на местном озере дамы пакет с купальными принадлежностями, где был и набор для пикника в виде сосисок.
— В странах, откуда к нам сейчас едут больше всего, летом очень жарко, — объясняет пожелания своих подопечных Рустам, гид, работающий с арабоязычными гостями РФ. — Те, кто впервые в России, они ждут «русской аутентики». Напомню, что контингент из ОАЭ и Саудии готов щедро платить за исполнение своих туристических желаний.
В частной беседе гиды, работающие с арабоязычными интуристами в РФ, уточняют, что большинство прибывает с семьями, в силу чего после обязательной программы по Москве и Питеру хочет оказаться где-то, где «не так много полуобнаженных тел». Что при выдавшейся этим летом жаре довольно сложно.
— Поэтому арабов не стоит звать на Черное море, — говорит Рустам. — Зато они с радостью поедут туда, где живет большая семья, выращивая и производя что-нибудь не запрещенное шариатом. То есть, не свинину и не алкоголь. Значит, им подойдет ферма, где выращивают овощи и фрукты, лишь бы из них не гнали спиртное. А еще лучше разводят свежую баранину и умеют готовить из нее халяльные блюда. Где женщины не будут оголяться и где не будут косо смотреть на то, что им необходим «мини-моск» (молельная комната в доме — авт).
Отечественные сопровождающие группы из Индии и Китая сообщают, что их подшефных в России больше всего интересует еда — правда, по-разному. Китайская сторона в процессе переговоров обеспокоена тем, будет ли в процессе поездки доступна их национальная кухня, хотя бы в минимальном исполнении — «настоящий» рис (рис из российских супермаркетов настоящим они не считают), кипяток и яйца. А индийцы, которые часто вегетарианцы, просят обязательный выбор из «хотя бы 5 вегетарианских блюд».
— Подчеркну, что к вам приезжают далеко не бедные наши граждане, — сообщает Кумар, русскоговорящий турагент из Дели. — Причем большими семьями и компаниями. И если после осмотра столиц им предложили бы размещение только их компанией в каком-нибудь частном хозяйстве, где есть натуральные вегетарианские продукты, они были бы счастливы. Только их нельзя туда, где могут убить корову, у нас это священное животное.
Итого мусульманских туристов нужно держать подальше от домашних свиней, лесных кабанов, оголенных женщин и алко в любом его проявлении, зато их очень интересует «русский хамам», «зеленый лес» (хвойный) и речная рыбалка.
Индийцы, даже если они вегетарианцы, очень ценят молоко и яйца, для них это не просто лакомство, но даже лекарство — эти продукты ставят на стол по праздникам и обязательно дают детям и заболевшим. То есть, они оценят и морально, и материально пребывание в частном хозяйстве, где держат домашнюю птицу и скот, но только чтобы священные коровы были живы-здоровы, по крайней мере, при интуристах.
Китайцы же, наоборот, очень любят и говядину, и любое другое мясо, лишь бы оно было с их китайским рисом, а также любят выпить, попеть и потанцевать. Но конкретно в России больше всего их интересует сбор грибов.
— А теперь представьте, сколько обычных российских деревенских жителей смогло бы стать «агроотельерами», если бы им разрешили! — говорит Виктория, фермер из Воронежской области. — И каждый регион нашел бы своего туриста. Непьющие арабы пусть едут в Дагестан, там нет голых женщин и молись сколько хочешь, а баранины навалом. Индусов в буддистские регионы, где рис растет и много вегетарианской еды. А китайцев к нам: мы им нальем и в лес отведем, а рис пусть с собой привозят. Уж в нашей стране на всякий вкус отдых найдется.
Воплотятся ли эти мечты в жизнь, станет понятно после 2 августа, до этого к закону, принятому в первом чтении, будут приниматься правки.