Вильфанд сообщил о сильной жаре на европейской части России

«На юге европейской России опасная погода в виде сильной жары. В Ростовской, Астраханской областях [температура составляет] 40−42 градуса, в Ставрополье — до 40 градусов. В Краснодарском крае 31 — 41 градус», — рассказал Вильфанд.
По его словам, отдельно выделяется черноморское побережье, где море является сглаживающим фактором, обычно значения отмечаются в 30 — 32 градуса, но в текущее время температура там повышается до 37 градусов.
Метеоролог также отметил жаркую погоду в Кабардино-Балкарии, в Северной Осетии, в Чеченской Республике, в Карачаево-Черкесии высокие температуры до 36 — 38 градусов. Кроме того, в этом регионе отмечается сильный дождь и ветер до 25 м/с.
«В Якутии очень высокая температура, что постепенно будет приводить к увеличению пожарной опасности на севере региона. Сейчас высокая пожарная опасность на юге Якутии, в Бурятии, в Забайкальском краем», — добавил Вильфанд.