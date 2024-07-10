05:35 (мск), источник: ТАСС

Вильфанд сообщил о ливнях с грозой, градом и сильным ветром в семи регионах России

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Ливни с грозой, градом и сильными порывами ветра свыше 20 м/с прогнозируются в среду в семи регионах России, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Источник: Reuters

«В течение среды в Хакасии и в центральных южных районах Красноярского края ожидается очень сильный дождь в виде ливня, с грозой, крупным градом и ветром с порывами до 25 м/с. Это означает очень опасное явление. На Алтае аналогичная ситуация, очень сильный дождь в виде ливня, гроза, град, ветер до 23 м/с. В Кемеровской области [ожидается] очень сильный дождь, гроза, град и ветер до 23 м/с», — сказал он.

Вильфанд добавил, что в Оренбурге также прогнозируются ливень, гроза и ветер до 22 м/с. В Челябинской области ожидается сильный дождь и ветер с порывами до 25 м/с. В Башкортостане очень опасная погода, помимо ливня там просто крупный град и ветер до 26 м/с.

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