Вильфанд сообщил о ливнях с грозой, градом и сильным ветром в семи регионах России

«В течение среды в Хакасии и в центральных южных районах Красноярского края ожидается очень сильный дождь в виде ливня, с грозой, крупным градом и ветром с порывами до 25 м/с. Это означает очень опасное явление. На Алтае аналогичная ситуация, очень сильный дождь в виде ливня, гроза, град, ветер до 23 м/с. В Кемеровской области [ожидается] очень сильный дождь, гроза, град и ветер до 23 м/с», — сказал он.
Вильфанд добавил, что в Оренбурге также прогнозируются ливень, гроза и ветер до 22 м/с. В Челябинской области ожидается сильный дождь и ветер с порывами до 25 м/с. В Башкортостане очень опасная погода, помимо ливня там просто крупный град и ветер до 26 м/с.