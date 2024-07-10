Чем опасны фигуры из искусственной травы на дачных участках

"Да, они могут казаться безобидными и даже привлекательными элементами ландшафтного оформления. Однако есть несколько причин, почему они могут быть опасны для окружающих, — считает он. — Первый минус — интенсивное использование химии. Для создания искусственной травы используются различные химические вещества, включая красители и клеи. При изготовлении травяных скульптур эти химические вещества применяются в больших количествах. В итоге при контакте с кожей или попадании в организм могут возникать аллергические реакции. И для животных весьма опасно, если эти химикаты будут находиться на даче под палящим солнцем.
Кроме того, топиарии могут накапливать пыль, грязь, и вредители, например клещи, могут просто запутаться в этих скульптурах. При этом если обработать их дополнительными химикатами для защиты от таких «обитателей», скульптура может потерять цвет и вид.
И главный минус — пожароопасность. Искусственные материалы, используемые при создании топиариев, могут быть легкогорючими. То есть при наличии открытого источника огня, такого как сигареты или пиротехнические изделия, топиарии могут стать причиной возникновения пожара. Так что если вы рядом с ними на своем участке готовите шашлык, последствия могут быть плачевными. Огонь может быстро распространиться на близлежащие материалы, представляя угрозу для строений и жизни людей".