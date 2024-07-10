11:10 (мск), источник: РБК Life

В Новой Зеландии температура морской воды достигла рекордных значений

Ситуация вызвала тревогу специалистов за состояние морской флоры и фауны.

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Екатерина Ветохина/ТАСС

В Новой Зеландии температура морской воды достигла рекордных показателей. Ситуация вызвала у экспертов тревогу за состояние морской флоры и фауны, пишет The Guardian.

По данным Статистического управления Новой Зеландии, с 1982 года температура морской воды на поверхности в океане повышалась в среднем на 0,16−0,26 °C за десятилетие, а в прибрежных зонах — на 0,19−0,34 °C за тот же период. При сравнении данных за предыдущие 20 лет выяснилось, что темпы потепления поверхности воды в океане в Новой Зеландии в два раза выше средних значений по миру — 0,18 °C за десятилетие. На районе возвышенности Чатем значения и вовсе были в три раза выше, чем в среднем по миру.

Мэтт Пинкертон из Национального института водных и атмосферных исследований считает, что дело в географическом расположении Новой Зеландии и в океанических течениях, переносящих тепло.

«Новая Зеландия находится между Тасмановым морем, Тихим и Южным океанами. Там везде наблюдается значительное потепление, а мы получаем тепло оттуда», — объяснил Пинкертон.

Эксперты обеспокоены сложившей ситуацией, так как даже небольшое повышение температуры способно разрушить экосистемы, привести к переселению некоторых видов и повысить риск различных заболеваний. Однако говорить о том, как сильно потепление повлияет на экосистемы пока рано — нужны длительные наблюдения.

Потепление воды скажется и на погоде в регионе. Например, это один из факторов, который ведет к усилению штормов, уточнила климатолог Джорджия Грант.

На минувшей неделе в России было зафиксировано несколько температурных рекордов. Например, за 2 июля зарегистрировали 40 рекордных показателей. Так, в Москве столбики термометров поднялись до 32,0 °C, предыдущий рекорд был установлен в 1890-м году — 31,9 °C.

В июне прошлого года ученые из британского Университета Лидса зафиксировали рекордные темпы климатического потепления — более чем на 0,2 °C с 2013 по 2022 год. Кроме того, начиная с 2000 года, был отмечен рост среднегодовой температуры на суше. За последнее десятилетие она выросла более чем на 0,5 °C (на 1,72 °C выше доиндустриальной эпохи) в сравнении с первым десятилетием тысячелетия (1,22 °C).

 В чем загорают звезды этим летом: горячие фотографии знаменитостей
10 стран с самыми красивыми девушками
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»