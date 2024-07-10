В каких домах летом прохладнее
Здания с массивными стенами, например, из нескольких слоев кирпича дольше сохраняют прохладу летом. Об этом рассказал профессор кафедры тепломассобменных процессов и установок (ТМПУ) НИУ «МЭИ» Андрей Гаряев.
Здания с массивными стенами, например, из нескольких слоев кирпича дольше сохраняют прохладу летом. Об этом рассказал профессор кафедры тепломассобменных процессов и установок (ТМПУ) НИУ «МЭИ» Андрей Гаряев.
Кирпич и камень обладают высокой теплоемкостью, а это значит, что они медленно нагреваются и постепенно отдают тепло. По словам инженера, это помогает поддерживать внутренние помещения прохладными в жару.
Летом комфортная температура воздуха в помещениях зависит от материалов стен, кровли, типа и расположения окон, а также систем вентиляции и кондиционирования.
Также на температуру в здании значительно влияет комбинация физических свойств материалов, таких как плотность, теплоемкость и теплопроводность.
Основное свойство теплоизоляции — коэффициент теплопроводности. Современные теплоизоляционные материалы обладают очень низкой теплопроводностью, сравнимой с теплопроводностью воздуха. Это эффективно защищает от теплового воздействия летом, объясняет Гареев.
«К инструментам для защиты от теплового воздействия летом можно также отнести правильную ориентацию здания относительно сторон света: большие окна можно ориентировать на север, чтобы максимально использовать естественное освещение, не подвергаясь прямому солнечному свету», — говорит эксперт.
Также уменьшить поглощение солнечного тепла поможет светлая кровля, краски с высокой отражающей способностью или специальные покрытия.
Грамотное сочетание материалов, архитектурных решений и технологий позволяет создать внутренние пространства, сохраняющие прохладу даже в жаркое время года. Важно учитывать климатические особенности региона, чтобы выбрать оптимальные решения для конкретных условий.