Волны жары втрое сильнее повышают смертность в мегаполисах, чем в деревнях
Самое большое влияние жары испытала на себе Москва, где пиковый прирост смертности в отдельные недели составил более 150%, отмечают исследователи.
Самое большое влияние жары испытала на себе Москва, где пиковый прирост смертности в отдельные недели составил более 150%, отмечают исследователи.
МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Российские демографы проанализировали влияние волн жары на избыточную смертность в крупных городах и небольших поселениях и открыли свидетельства того, что этот показатель вырастает в мегаполисах на 46%, тогда как в сельской местности он увеличивается примерно на 17%. Об этом в среду сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.
«Проанализировав данные, мы увидели, что уже через неделю избыточная смертность начинает заметно прирастать. Поэтому, как только начинается волна жары, уезжайте из мегаполисов или сидите под кондиционером», — пояснил научный сотрудник Института демографии имени Вишневского НИУ ВШЭ Михаил Максименко, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Ученые пришли к такому выводу в рамках изучения последствий мощнейшей волны жары, которая в июле и августе 2010 года поразила многие регионы России, в том числе Московскую область, Черноземье и Волго-Вятский регион. Такая погодная аномалия не только привела к установлению стабильно высоких температур воздуха, но и спровоцировала серию лесных и торфяных пожаров, чей дым негативно влиял на здоровье россиян.
Российские демографы заинтересовались тем, существовали ли различия в том, как этот погодный катаклизм переносили жители крупных и небольших поселений. Дело в том, что на территории крупных мегаполисов в силу плотной застройки, большого количества дорог и промышленных объектов формируется «остров тепла», на территории которого температуры окружающей среды могут быть до семи градусов Цельсия выше, чем в сельских областях.
«Для создания модели избыточной смертности мы совмещали спутниковые данные о температуре, информацию Росстата о смертности, ретроспективные данные о температуре и загрязнении воздуха. На основе этих данных за 2005−2009 годы с учетом возрастного состава населения мы смоделировали ожидаемую избыточную смертность 2010 года и сравнили ее с реальной», — пояснил Максименко.
Проведенные исследователями расчеты показали, что жара значительно сильнее повлияла на избыточную смертность в городах с населением более полумиллиона человек (46% роста), чем в сельской местности (17% роста). Самое большое влияние жары испытала на себе Москва, где пиковый прирост в отдельные недели составил более 150%. Подобные различия во влиянии волн жары на смертность в крупных и небольших населенных пунктах следует учитывать при проработке мер по противодействию этим погодным аномалиям, подытожили ученые.
В последние годы на Земле участились засухи, волны жары и другие экстремальные погодные явления, когда на территории значительных регионов суши устанавливается аномально жаркая и сухая погода. Яркими примерами этого являются недавние засухи и связанные с ними пожары на западе США и в Австралии, унесшие жизни миллионов животных и уничтожившие огромные площади лесных массивов.
Данным феноменом начали интересоваться не только климатологи и экологи, но и медики, так как ученые обнаружили свидетельства того, что учащение волн жары и прочих экстремальных погодных явлений может значительным образом увеличить смертность среди пожилых людей, а также повысить частоту развития кардиологических и респираторных болезней.