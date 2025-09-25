Ричмонд
В Якутии и Магадане установились рекордные морозы

Изменения климата приводят не только к увеличению температурного фона на всей планете, но и становится причиной формирования опасных природных явлений.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Иней на растениях
Источник: Freepik

К ним относятся аномальные морозы, которые синоптики стали фиксировать с каждым годом все чаще. Пример подобных изменений в климате — север России. В Якутии и Магаданской области отметили новые рекорды холода, которые побили предыдущие показатели почти на градус.

В среду, 24 сентября, рекордсменом стала метеостанция Джарджан, которая располагается в Якутии. Температурный минимум составил −9,6 °С. Предыдущим лидером считался 1946 год: тогда показатель достиг отметки −9,5 °С.

Другой рекорд зафиксировали в Жиганском улусе: воздух охладился до −9,1 °С. В Тикси — самой северной точке России — температура в среду опустилась до −11,8 °С и превзошла предыдущий показатель более чем на градус.

В Магаданской области похолодало до −14,3 °С. Такое значение зафиксировала метеостанция в поселке Сеймчан. Прежний минимум для этого региона принадлежал 1937 году.

Еще одним лидером в среду стал город Сусуман, который тоже входит в состав Магаданской области. Температура в нем опустилась до −18,2 °С и оказалась на 1,3 градуса ниже, чем в 1937 году.

Пик морозов пришелся на село Батагай-Алыта в Якутии. Там столбик термометра упал до −22,6 °С.

Ранее глобальное потепление привело к рекордам в Арктике.

