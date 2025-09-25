В Якутии и Магадане установились рекордные морозы

К ним относятся аномальные морозы, которые синоптики стали фиксировать с каждым годом все чаще. Пример подобных изменений в климате — север России. В Якутии и Магаданской области отметили новые рекорды холода, которые побили предыдущие показатели почти на градус.
В среду, 24 сентября, рекордсменом стала метеостанция Джарджан, которая располагается в Якутии. Температурный минимум составил −9,6 °С. Предыдущим лидером считался 1946 год: тогда показатель достиг отметки −9,5 °С.
Другой рекорд зафиксировали в Жиганском улусе: воздух охладился до −9,1 °С. В Тикси — самой северной точке России — температура в среду опустилась до −11,8 °С и превзошла предыдущий показатель более чем на градус.
Еще одним лидером в среду стал город Сусуман, который тоже входит в состав Магаданской области. Температура в нем опустилась до −18,2 °С и оказалась на 1,3 градуса ниже, чем в 1937 году.
Пик морозов пришелся на село Батагай-Алыта в Якутии. Там столбик термометра упал до −22,6 °С.
Ранее глобальное потепление привело к рекордам в Арктике.