В Малайзии из-за наводнений эвакуировали более 4,2 тыс. человек

Стихийное бедствие затронуло штаты Перак, Кедах и Пинанг.

Источник: Legion-Media

Более 4200 жителей Малайзии эвакуированы в пункты временного размещения из-за сильных наводнений в стране. Об этом сообщило агентство Bernama.

Стихийное бедствие затронуло штаты Перак, где эвакуировали 2496 человек, Кедах (1007) и Пинанг (749). Власти азиатской страны организовали для пострадавших по меньшей мере 40 временных эвакуационных центров.

В 2024 году размер ущерба от охвативших Малайзию наводнений составил 933,4 миллиона ринггитов — 215 миллионов долларов, что сопоставимо с 0,05% ВВП страны.